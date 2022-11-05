Хомченовский: Хочется поиграть на самом высоком уровне как можно дольше

Хавбек криворожского "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как достиг отметки в 200 сыгранных матчей в УПЛ:

- 200 – матчей в элите украинского футбола. Какая следующая планка будет: 300?

– Нет никаких планок. Хочется просто поиграть на самом высоком уровне как можно дольше. Дай Бог здоровье будет позволять. Да, 200 – очень хорошая цифра, но для меня на первом месте команда и ее результаты.

- Вспомни самый крутой матч в своей карьере на данный момент…

- Наверное, первый в УПЛ в составе "Кривбасса". Я здесь начинал, кстати, потому эмоции незабываемые.

– Хочется пожелать тебе сыграть 300 матч, скажем, в финале еврокубка.

– Дай Бог. Тогда и встретимся в финале еврокубка на 300 матче, - сказал Дмитрий.