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Хомченовский: Хочется поиграть на самом высоком уровне как можно дольше
Игрок не ставит себе никаких планок
Фото: ФК Кривбасс
Хавбек криворожского "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как достиг отметки в 200 сыгранных матчей в УПЛ:
- 200 – матчей в элите украинского футбола. Какая следующая планка будет: 300?
– Нет никаких планок. Хочется просто поиграть на самом высоком уровне как можно дольше. Дай Бог здоровье будет позволять. Да, 200 – очень хорошая цифра, но для меня на первом месте команда и ее результаты.
- Вспомни самый крутой матч в своей карьере на данный момент…
- Наверное, первый в УПЛ в составе "Кривбасса". Я здесь начинал, кстати, потому эмоции незабываемые.
– Хочется пожелать тебе сыграть 300 матч, скажем, в финале еврокубка.
– Дай Бог. Тогда и встретимся в финале еврокубка на 300 матче, - сказал Дмитрий.
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