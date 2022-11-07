Цыганков, неожиданный герой Шахтера и крутой тренер Зари. Символическая сборная 11-го тура УПЛ

Это был первый полноценный за долгое время тур УПЛ, который в итоге подарил немало героев и интересных матчей. Собрать традиционную команду тура было непросто, уместив туда всех, кто этого заслуживает. Как вы понимаете, тур, несмотря на отсутствие громких вывесок и сенсаций, нам понравился. УПЛ временами умеет баловать качеством.

По итогам 11-го тура украинского первенства UA-Футбол собрал традиционную сборную лучших футболистов. На этот раз мы расположили всех по классической схеме 90-х и нулевых - 4-4-2.

Вратарь - Юрий Панькив, "Рух"

Возможно, 37-летний страж ворот не совершил на прошедших выходных ярких сейвов, но дал нечто большее - спокойствие. Стоит понимать, что Юрий - капитан весьма молодого "Руха", который добыл важную победу, а сам вратарь действовал уверенно и без помарок (гол не на его совести). Да и пару сейвов совершить Панькив все равно успел.

Правый защитник - Олег Данченко, "Заря"

Луганчане сыграли не без греха в обороне, но смогли одолеть "Металлист" благодаря атаке и характеру. Данченко выжигал правый фланг, выдал несколько отличных навесов (один из них привел к голу Мишнева), а также отдал предголевую передачу, когда точным ударом отличился Чурко.

Центральный защитник - Валерий Бондарь, "Шахтер"

В 11-м туре центрбек Бондарь закрывал позицию правого фулбека, но не отметить его прогресс и качественную игру мы не могли. Валерий множил на ноль даже минимальные потуги "Ингульца" создать момент у ворот Трубина, а также нес постоянную опасность у ворот соперника при стандартах. Видно за счет чего он сумел стать основным в команде Йовичевича.

Центральный защитник - Сергей Яворский, "Ворскла"

Центрбеки редко появляются на поле по ходу игры, а потому любой выход защитника на замену - лотерея для тренера и команды. Виктор Скрипник и "Ворскла" сумели выиграть джек-пот. Яворский в 11-м туре идеально заменил травмированного Чеснакова, не проигрывал в единоборствах, а также выдал несколько классных дальних передач. Не зря ведь "зелено-белые" сыграли на ноль.

Левый защитник - Габриэль Бузанелло, "Днепр-1"

Коллектив Кучера продолжает побеждать вопреки кадровым проблемам, а многие футболисты и дальше играют качественно даже в условиях жесткого календаря. Легионер Бузанелло выдал добротный перфоманс против "Миная". На его счету голевая передача, несколько опасных ударов по воротам соперника, а также внимательная игра у своих ворот.

Правый полузащитник - Вячеслав Чурко, "Заря"

Патрик ван Леувен идеально раскрывает ранее скрытые качества Чурко. Недавний вингер уверенно играет на позиции полузащитника, ведет игру и не забывает при этом быть полезным в атаке. Вячеслав забил важный гол в ворота "Металлиста", а также имел шанс отличиться со штрафного, если бы мяч после его удара не попал в перекладину.

Центральный полузащитник - Сергей Рыбалка, "Александрия"

"Горожане" Гуры продолжают уверенно идти по сезону, в то время как опытный Рыбалка продолжает быть лидером команды. В 11-м туре на счету хавбека два гола, причем каждый был безумно важен. Первый точный удар, который Сергей создал себе сам после перехвата, помог "Александрии" повести в счете и играть куда более расслаблено. А реализованный пенальти после перерыва подарил "горожанам" преимущество в два гола, окончательно убив интригу.

Центральный полузащитник - Александр Лебеденко, "Верес"

Коллектив Вирта добыл очень уверенную победу над "Металлистом 1925" (4:1), а полузащитник Лебеденко стал главным героем встречи. Александр не только забил сам, он еще и несколько раз опасно пробивал головой, а также заработал пенальти, который в первом тайме реализовал Клец. Свои голевые действия герой мило посвятил своей жене и новорожденному сыну.

Левый полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

Некогда лидер "Металлиста 1925" Крыськив долго не получал свой шанс в основе "Шахтера", однако против "Ингульца" Йовичевич выпустил резерв, благодаря чему 22-летний хавбек показал себя во всей красе. На его счету гол до перерыва, а также заработанный пенальти и голевая во втором тайме. Три результативных действия в матче, где было забито три гола. Будет ли дальше Крыськив получать шанс в основе?

Центральный нападающий - Виктор Цыганков, "Динамо"

В нашей сборной будут два нетипичных форварда. Один из них - Виктор Цыганков, выдавший один из лучших своих матчей в этом сезоне. Виктор заработал пенальти, который в первом тайме сам и реализовал, а после перерыва выступил ассистентом, помогая Буяльскому укрепиться в гонке бомбардиров. Наконец-то Виктор начинает напоминать, кто является лидером в команде Луческу.

Центральный нападающий - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

Алексей впервые появился после травмы, получил от тренерского штаба 35 минут и сделал игру для своего коллектива. На счету вингера, которого мы поставили в нападение, гол, а также голевая передача на Яниса Амаша, когда тот устанавливал окончательный счет. Идеальное возвращение игрока, которого ранее очень не хватало Кучеру.

Главный тренер - Патрик ван Леувен, "Заря"

Луганчане хоть и намучились в игре против "Металлиста", свои три очка в 11-м туре они полностью заслужили. "Заря" продолжает ярко играть в атаке, а их тренер на прошедших выходных показал мастер-класс в плане управление игрой. Каждая его замена усилила "Зарю", ведь вышедшие во втором тайме Мишнев и Шахов забили по голу, а молодой Хлань отличился голевой. Вот что значит тренерская работа.