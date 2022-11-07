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Тренер Руха: Хочу поблагодарить свою команду, это была игра за шесть очков
Леонид Кучук прокомментировал победу над "Кривбассом"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук подвел итоги матча против "Кривбасса" (2:1) в 11-м туре УПЛ.
"После такой игры я могу только поблагодарить свою команду. Очень тяжелый матч для нас выдался. Мы не играли две недели, но в то же время у некоторых наших футболистов очень насыщенный график, в среду они отыграли важный поединок Юношеской лиги УЕФА. Поэтому у нас возникли определенные проблемы с составом.
Хочу поблагодарить Марка Сапугу за то, как он себя сегодня показал, он был настоящим капитаном. Спасибо также Виталию Роману, который играет в таком насыщенном режиме уже долгое время. Это боевые ребята, они все выдерживают.
А еще хочу поблагодарить Фабрисио Альваренга. Футболист не играл в течение восьми месяцев из-за очень тяжелой травмы. И после нее он смог провести очень хороший матч.
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Но больше всего я благодарю команду. Да, пропустили быстрый гол из раздевалки. Однако сразу приложили немало усилий, чтобы исправить ситуацию, значительно подняли темп, это вылилось в скорости переходов, в точности передач, создали моменты, прижали соперников к их воротам – и дожали. А концовка – красная карточка, вторая желтая… Уже нужно было удержать счет, стараться не упустить победу, а выиграть, потому что эта игра была за шесть очков.
Перед игрой ребята собрались в раздевалке и сказали: "Марко, ты будешь капитаном команды". Это они сделали сами. При этом Юрий Панькив стал инициатором того, чтобы Сапугу выбрать капитаном. Да, обидно, что капитана удалили с поля. Но он был настоящим капитаном!
Это очень хорошо, когда команда собирается сама и поручает 19-летнему юноше стать капитаном. Вот это доверие и помогло нам сегодня выиграть", — сказал Кучук.
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