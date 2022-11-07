Тренер Руха: Хочу поблагодарить свою команду, это была игра за шесть очков

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук подвел итоги матча против "Кривбасса" (2:1) в 11-м туре УПЛ.

"После такой игры я могу только поблагодарить свою команду. Очень тяжелый матч для нас выдался. Мы не играли две недели, но в то же время у некоторых наших футболистов очень насыщенный график, в среду они отыграли важный поединок Юношеской лиги УЕФА. Поэтому у нас возникли определенные проблемы с составом.

Хочу поблагодарить Марка Сапугу за то, как он себя сегодня показал, он был настоящим капитаном. Спасибо также Виталию Роману, который играет в таком насыщенном режиме уже долгое время. Это боевые ребята, они все выдерживают.

А еще хочу поблагодарить Фабрисио Альваренга. Футболист не играл в течение восьми месяцев из-за очень тяжелой травмы. И после нее он смог провести очень хороший матч.