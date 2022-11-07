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Вернидуб - после поражения от Руха: Работы непочатый край

Премьер-лига
(2 голосов)

Главный тренер "Кривбасса" дал послематчевый комментарий

Вернидуб - после поражения от Руха: Работы непочатый край

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал матч против львовского "Руха" (1:2) в 11 туре УПЛ.

"Впечатления от игры должны были быть лучше, но пока они не очень хорошие. С начала матча неплохо играли как мы, так и "Рух". У них были хорошие моменты для взятия ворот, у нас. Вышел бойцовский матч, не без ошибок, каждый хотел победить. "Кривбасс" вышел на второй тайм заряженным на результат, и все хорошо давалось.

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Отодвинули игру от своих ворот, забили неплохой гол, и команду как подменили. Через десять минут пропустили два мяча из двух стандартов – мне трудно это комментировать. Потом снова вернулись в матч, начали играть. Тем более, появился шанс спасти поединок. Ведь соперник заработал удаление. "Кривбасс" очень хотел забить, но вот это большое желание забить и помешало это сделать.

Я даже голос сорвал. Начали давать эти кроссы с флангов. Этого не нужно было делать. Я кричал об этом, но не докричался до ребят. Хотя несколько моментов у нас все же было, только вот не забили. Поздравляю "Рух" с заслуженной победой. Мы проиграли, есть над чем работать. Работы непочатый край. Будем думать, как все это менять.

Пока есть доверие от президента, будем работать. Будем дальше думать, как тренироваться, как готовиться. Надо доиграть до зимнего перерыва, а там уже думать будем. Главное, не отпускать своих конкурентов рядом с нами. Это главная задача. Плюс к этому необходимо построить костяк команды, а затем строить дальнейшие планы", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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qwerty33 (Kyiv)
07.11.2022 в 08:38
йопт, а що ж ти робив 11 турів? 3 місяці мінмум було щоб хочаб гра була, а не страждання. Під футбол Крибаса класно засинати - 100% результат
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