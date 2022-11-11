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Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября
А еще ТОП-матчи в Италии и другие европейские вкусности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 11 по 13 ноября.
Пятница, 11 ноября
На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.
- "Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
- "Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO
Суббота, 12 ноября
В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.
- "Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports
Воскресенье, 13 ноября
Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.
- "Ворскла" – "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Аталанта" – "Интер". Серия А. 13:30. MEGOGO
- ПСЖ – "Осер". Лига 1. 14:00. MEGOGO
- "Металлист 1925" - "Ингулец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Александрия" - "Верес". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Рома" – "Торино". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Динамо" – "Колос". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
- "Шахтер" - "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Фрайбург" - "Унион Берлин". Бундеслига. 18:30. Setanta Sports
- "Милан" – "Фиорентина". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Ювентус" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Монако" – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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