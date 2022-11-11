 Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября ᐉ UA-Футбол
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Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября

Премьер-лига
(4 голосов)

А еще ТОП-матчи в Италии и другие европейские вкусности

Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 11 по 13 ноября.

Пятница, 11 ноября

На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.

  • "Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 12 ноября

В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.

  • "Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
  • "Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO
  • "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
  • "Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
  • "Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

Воскресенье, 13 ноября

Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.

  • "Ворскла" – "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Аталанта" – "Интер". Серия А. 13:30. MEGOGO
  • ПСЖ – "Осер". Лига 1. 14:00. MEGOGO
  • "Металлист 1925" - "Ингулец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Александрия" - "Верес". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Рома" – "Торино". Серия А. 16:00. MEGOGO
  • "Динамо" – "Колос". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
  • "Шахтер" - "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
  • "Фрайбург" - "Унион Берлин". Бундеслига. 18:30. Setanta Sports
  • "Милан" – "Фиорентина". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Ювентус" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Монако" – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Примера Лига 1 Украинская Премьер-лига
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