Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября

Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 11 по 13 ноября.

Пятница, 11 ноября

На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.

"Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 12 ноября

В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.

"Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO

"Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

"Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

Воскресенье, 13 ноября

Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.