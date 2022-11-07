Игра по-крупному без левых пассажиров. Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

Тур имел три характерные особенности. Во-первых, он был изрядно результативным: более трех с половиной голов за игру, в среднем. Это не может не радовать. Во-вторых, в нем не было ничьих. Это уж кому как нравится. А в третьих, во всех без исключения матчах выиграли команды, которые находились выше в турнирной таблице. Как говорится, согласно купленным билетам. С точки зрения интриги, это не есть хорошо, тем более что большинство побед были с крупным счетом.

И да, наконец-то состоялись все положенные восемь поединков.

Днепр-1 – Минай 3:1

Шахтер – Ингулец 3:0

Заря – Металлист 3:2

Александрия – Колос 4:1

Металлист 1925 – Верес 1:4

Черноморец – Динамо 0:3

Ворскла – Львов 1:0

Рух – Кривбасс 2:1

Зрелищность. Половина матчей смотрелась, я бы сказал, весело. Самой зрелищной назвал бы игру "Зари" с "Металлистом". Следующим – поединок "Днепра-1" с "Минаем". В тройку включил бы также встречу "Металлиста 1925" с "Вересом". А вот смотрибельность матчу "Александрия" - "Колос" искусственно придали три пенальти подряд, назначенные в течение какой-то четверти часа.

Остальные игры были нормального среднего уровня. Меньше всего голевых моментов, как это ни покажется странным, было в поединке "Шахтера" с "Ингульцом" - помимо голов, там можно вспомнить полтора реальных шанса на двоих. Но в целом семья УПЛ опять обошлась без уродов. Второй тур кряду, и это, на самом деле, большое достижение.

Интрига. А вот с этим могло бы быть и лучше. Раньше всего "отстрелялся" "Шахтер": гол Крыськива на 18-й минуте фактически закрыл игру для "Ингульца". В большинстве же матчей все решалось до середины второго тайма.

Второй гол "Вереса", забитый Лебеденко через две минуты после перерыва, положил конец надеждам "Металлиста 1925". Минутой позже "Черноморец" упокоил гол Буяльского, удвоившего счет в пользу "Динамо". Сапуга принес победу "Руху" на 57-й минуте – в дальнейшем "Кривбасс" так ничего существенного и не создал, даже несмотря на удаление автора этого гола. По истечению часа игры Третьяков вывел вперед "Александрию", и больше у "Колоса" шансов не было. И, наконец, на 65-й минуте Ныч упустил единственную возможность "Львова" отыграться в поединке с "Ворсклой".

Дольше подержали зрителя в напряжении днепряне: Амаш забил третий мяч, позволивший вздохнуть их болельщикам с облегчением, на 76-й минуте. А вот Шахов вырвал победу над "Металлистом" для "Зари" лишь перед самым финальным свистком.

Любопытно, что самый зрелищный матч одновременно оказался и самым интригующим. И наоборот, меньше всего ярких эпизодов содержала самая предсказуемая игра. Такое случается далеко не всегда.

Логика. А ведь и здесь было как-то скучновато, что ли. Половина поединков завершилась со вполне закономерным счетом. "Днепр-1", по моим наблюдениям и подсчетам, "наиграл" как раз на победу в два мяча, а "Заря", "Рух" и "Ворскла" - на минимальное преимущество в счете над своими соперниками.

Перевес в голах у "Александрии" и "Динамо" мог быть и меньшим. Еще менее адекватно, с точки зрения количества голевых моментов, смотрится крупный счет в пользу "Вереса" и "Шахтера" - просто одни реализовали две трети, а другие – три четверти своих шансов. Но ни один результат тура не подлежит сомнениям, разве что можно посудачить о счете.

А вы говорите не искать логику в футболе.

Судейство. Резонанс вызвала лишь та самая триада 11-метровых, назначенных арбитром Кривушкиным за 15 минут матча "Александрия" - "Колос". Напомню, что весь этот джаз начался вскоре после перерыва, при счете 1:0. Если же вычесть из итоговых цифр эти три забитых с "точки" мяча, то в сухом остатке мы получим 2:0. Вроде бы извращением результата не пахнет. И, тем не менее, говорить тут было о чем. А вот смотреть…

Коллеге Юстасу пришлось сложно, как, наверное, никогда до этого. Руководствуясь той жалкой пародией на повторы, которую предоставила нам "Сетанта", на его месте я бы чувствовал себя крайне неуютно. Поэтому, честно говоря, поражен зоркости глаз штатных судейских экспертов. Потому как сам не смог разглядеть эту черную кошку в темной комнате. Хотя, говорят, ее там и не было.

Подробно жевать не буду – вы могли ознакомиться с авторитетными мнениями на этом же сайте. Юстас же поначалу ответил так: "Первый, по всем изначальным рекомендациям: удар себе в руку, которая в "серой" зоне – однозначно не пенальти. Но ими не пользуются, ставя такие пенальти вдоль и поперек, что стало правилом. Второй вообще непонятно, настолько невнятные повторы. Но, по-моему, из той же серии. Третий скорее был: защитник ногу выставил. Хотя там тоже повтор паршивый был. Судья был рядом, поэтому и не спорю".

Сегодня, ознакомившись с комментарием Николы Риццоли, мой личный консультант добавил: "Вот бы он это все в комиссию по правилам при УЕФА отправил, а то они совсем по-другому там считают".

И совсем ничего мы не поняли с первым пенальти в ворота "Черноморца" на 25-й минуте, при 0:0. Потому ничего и не утверждаем. Только передаем еще один привет "Сетанте".

Везение. Половину матчей Фортуна обошла стороной, в другой половине ее вмешательство ключевой роли не играло. Словом, тишина.

Личности. Первым упомяну Таллеса, который принял участие во всех опасных атаках "Руха", включая оба гола. Следующим будет Цыганков – главный автор победы "Динамо". В тройку включу Третьякова, внесшего существенный вклад в успех "Александрии". И очень близок к нему Пихаленок из "Днепра-1". Нельзя не отметить Крыськива, причастного ко всем забитым мячам "Шахтера".

Достойны быть представлены в этом списке также: Рыбалка ("Александрия"), Амаш ("Днепр-1"), Лебеденко и В. Шарай ("Верес"), и Данченко ("Заря"). Если подумать, добавлю Сикана из "Шахтера" и Гуцуляка из "Днепра-1".

Самой заметной фигурой в воротах, по мне, стал кипер "Львова" Ильющенков, совершивший от пяти до семи зачетных сэйвов. В целом, здесь тур порадовал, как и бывает обычно, когда забивается много голов.

Игра после отбоя. Из-за воздушной тревоги на четверть часа позже началась игра "Александрии" с "Колосом". Не стал бы говорить, что это как-то сказалось на ее ходе и исходе. Хотя преимущество хозяев поля в первом тайме было впечатляющим, гости пропустили лишь однажды, а после перерыва отыгрались. Но, как оказалось, это было лишь начало вакханалии пенальти…

Обе команды спускались в убежище по второму разу в сезоне. "Рух", делавший это в два раза чаще, по-прежнему недосягаем. А "Заря" до сих пор не знает, что это такое.

Симпатии. Больше всех понравилась "Заря", создавшая до десятка опасных ситуаций у ворот соперника. Следом назову "Александрию", затем – "Днепр-1". Достаточно смотрибельными были "Верес" и "Ворскла". Уже после них у меня будет "Динамо", а замкнет список команд, больше игравших для зрителя (в этом туре полностью совпавший с перечнем победителей) "Рух".

Почти не сыграл в футбол "Ингулец". В тройку худших в атаке включу также "Колос" и "Львов". Сказал бы, что разочаровали "Черноморец" с "Кривбассом", да как-то большего от них и не ждал.

Таблица. Тут все просто: как я уже говорил, все "верхние" выиграли у "нижних". Грустно, девицы.

Имеет смысл констатировать лишь то, что "Верес" и "Динамо" обошли "Колос" в погоне за "зоной Европы". Да "Ворскла" с "Рухом" упрочили свое положение в середине таблицы. Как-то так.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 10 9 1 0 24-5 +19 28 2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23 3 Заря 10 7 1 2 23-15 +8 22 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17 6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16 7 Колос 10 4 3 3 9-11 -2 15 8 Металлист 10 4 2 4 15-18 -3 14 9 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 11 Металлист 1925 10 2 4 4 9-16 -7 10 12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9 13 Кривбасс 10 1 3 6 6-13 -7 6 14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 15 Ингулец 9 0 4 5 7-14 -7 4 16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3

Анонсы. На мой взгляд, в центре внимания в следующем туре будет поединок "Динамо" с "Александрией". Прежде всего, в свете того, сумеет ли команда Гуры доказать обоснованность своих претензий на участие в квартете лидеров. Сможет ли она претендовать на то, чтобы вытеснить из него именно команду Луческу?

"Верес" - "Шахтер". Вывеска-то манит, но команда Йовичевича, по идее, должна спокойно справляться с такими вызовами. А тут еще и на редкость несчастливый для команды Вирта новый домашний стадион в агрессивных тонах (да знаю я, что это цвета клуба, но такое оформление как-то подсознательно давит на хрупкую психику зрителя). Но поглядим.

"Колос" - "Днепр-1". Как и предыдущий матч, эта встреча интересна, прежде всего, с точки зрения чемпионской гонки. И в то время как "Шахтер" позволяет себе широкую ротацию, у команды Кучера все те же на манеже. А силы футболистов не беспредельны. Как они сыграют в третий раз за неделю?

Чисто визуально привлекают взор также харьковское и львовское дерби. Тут без комментариев, а вдруг кто-то из них таки-выстрелит?

Но вы помните: не следует ждать ярких чудес от тура в мид-уик. За которым следует очередной – в уик-энд. Готовимся к изнурительной позиционной борьбе за результат. Хотелось бы только для разнообразия, чтобы кто-то из "безбилетников" все же сумел просочиться в элитный вагон триумфаторов. Пусть даже если ради этого придется понизить ставки и не играть по-крупному.