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СМИ: Лассина Траоре находится в шорт-листе Милана

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о летнем трансферном окне

СМИ: Лассина Траоре находится в шорт-листе Милана

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Форвард "Шахтера" Лассина Траоре находится в шорт-листе "Милана". Об этом пишет издание PianetaMilan.

Истчоник отмечает, что в подписании 21-летнего футболиста заинтересованы технический директор клуба Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.

Они считают Траоре одной из целей на летнее трансферное окно из-за цены на форварда – он обойдется примерно в 10 миллионов евро, несмотря на действующий контракт до 2026 года.

Напомним, что в текущем сезоне Траоре в 13 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Милан
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Источник:
Pianeta Milan

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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
07.11.2022 в 20:22
продавайте жирдяча, хоч якась користь від нього буде
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