СМИ: Лассина Траоре находится в шорт-листе Милана

Форвард "Шахтера" Лассина Траоре находится в шорт-листе "Милана". Об этом пишет издание PianetaMilan.

Истчоник отмечает, что в подписании 21-летнего футболиста заинтересованы технический директор клуба Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.

Они считают Траоре одной из целей на летнее трансферное окно из-за цены на форварда – он обойдется примерно в 10 миллионов евро, несмотря на действующий контракт до 2026 года.

Напомним, что в текущем сезоне Траоре в 13 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 1 ассист.