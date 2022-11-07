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СМИ: Лассина Траоре находится в шорт-листе Милана
Речь идет о летнем трансферном окне
Фото: ФК Шахтер Донецк
Форвард "Шахтера"
Истчоник отмечает, что в подписании 21-летнего футболиста заинтересованы технический директор клуба Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара.
Они считают Траоре одной из целей на летнее трансферное окно из-за цены на форварда – он обойдется примерно в 10 миллионов евро, несмотря на действующий контракт до 2026 года.
Напомним, что в текущем сезоне Траоре в 13 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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