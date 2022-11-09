УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября

Украинская Премьера по традиции запустила голосование за лучшего игрока и тренера по итогам октября.

В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Андрей Цуриков ("Александрия"), Максим Прядун ("Металлист"), Виталий Буяльский ("Динамо").

В битве за лучшего наставника сойдутся: Александр Кучер ("Днепр-1"), Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Патрик ван Леувен ("Заря"), Юрий Гура ("Александрия") и Ярослав Вишняк ("Колос").

Выбрать своего фаворита может каждый желающий, а голосование продлится до 13:00 понедельника, 14 ноября.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.