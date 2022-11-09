  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голосование продлится до 14 ноября

УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинская Премьера по традиции запустила голосование за лучшего игрока и тренера по итогам октября.

В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Михаил Мудрик ("Шахтер"), Андрей Цуриков ("Александрия"), Максим Прядун ("Металлист"), Виталий Буяльский ("Динамо").

УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября - изображение 1

В битве за лучшего наставника сойдутся: Александр Кучер ("Днепр-1"), Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Патрик ван Леувен ("Заря"), Юрий Гура ("Александрия") и Ярослав Вишняк ("Колос").

УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера октября - изображение 2

Выбрать своего фаворита может каждый желающий, а голосование продлится до 13:00 понедельника, 14 ноября.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Кучер Андрей Цуриков Виталий Буяльский Юрий Гура Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Артем Довбик Максим Прядун СК Днепр-1 Михаил Мудрик Металлист (Харьков) Патрик ван Леувен Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде