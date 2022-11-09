Верес - Шахтер 0:2. Гонка вооружений продолжается

"Шахтеру" на финише нельзя оступаться. Конечно, можно было рассчитывать на "зимнее лидерство" даже без максимального показателя на финише, но, где гарантии, что "Днепр-1" будет терять очки? Куда спокойнее, если "оранжево-черные" сами будут вершителями своей судьбы, особенно если никуда не пропал запал после финиша группового этапа ЛЧ. Все-таки одно дело противостоять "РБ Лейпцигу" и "Реалу" на европейских аренах, и совсем другое - проводить матча родного первенства, которые местами у грандов вызывают скуку.

Последние триумфы по-разному повлияли на выбор состава от сегодняшних тренеров. Игор Йовичевич, например, остался впечатлен игрой Крыськива против "Ингульца" (три результативных действия), а потому сегодня так же выпустил его с первых минут. Правда на непривычной позиции - правого вингера. Также нельзя не сказать, что первый поединок в сезоне сегодня проводил ветеран Пятов. Что касается Юрия Вирта, то он неожиданно оставил в запасе Александра Лебеденко. Хавбек, кто не в курсе, в последнем туре набрал два результативных действия, но сегодня наставник ровенчан предпочел сделать ставку на Станислава Шарая. Его брат-близнец Владислав также вышел с первых минут, как и форвард Гайдучик, о чем мы писали еще в анонсе.

"Шахтер" начал матч безумно агрессивно. На протяжении первых 4-5 минут мы увидели мощный прессинг от "горняков", который стал катализатором опаснейшего момента. Мудрик запрессинговал Гагуна, что привело к ошибке фулбека. Сферу подхватил Траоре, прострелил в штрафную, однако Бондаренко из убойной позиции пробил выше ворот. Вскоре игра успокоилась, приняв прогнозируемый ход. "Шахтер" много владел мячом, но больших проблем обороне "Вереса" не создавал вплоть до 30-й минуты. А после Клец неудачно сыграл против Судакова в штрафной хозяев, наступив на ногу Георгию, что привело к назначению пенальти. Мудрик и Траоре провели переговоры касательно исполнителя удара с точки и в итоге к мячу последовал Михаил. Вингер не подвел, разведя мяч и вратаря по разным углам. Вскоре "Шахтер" мог укреплять преимущество, но удар Крыськива после атаки правым крылом приняла на себя перекладина. "Верес" и игра в атаке? Увы, но в первом тайме эти две переменные не пересекались.

Второй тайм не сильно отличался от первого. "Шахтер" контролировал ход игры, при этом создавая немало моментов. Если бы кто-либо решил написать книгу по мотивам матча, то название "Лассина Траоре в поиске гола" было бы вполне оправдано. Африканский форвард "горняков" и до перерыва имел несколько неплохих моментов, однако во втором случился бенефис антиреализации. Сначала Лассина испортил выход 1 на 1, при этом пожадничав и не скинув сферу на открытого Мудрика, а после Траоре мог забивать головой после навеса со стандарта. Мяч прошел выше. Параллельно с потугами главного форварда, отличиться успел Крыськив. Во время сумбурной атаки с рикошетами и потерями, полузащитник подхватил мяч после скидки от Степаненко, развернулся в чужой штрафной и точно пробил в дальний. Второй подряд голевой матч от игрока украинской молодежки. Чего же Йовичевича раньше его мариновал на банке?

Концовка поединка была формальностью, особенно после замены активного Траоре, так и не нашедшего сегодня своего гола. "Шахтер" берет дежурные три очка и не отпускает далеко "Днепр-1". Команда Кучера в практически параллельном матче так же победил, а значит гонка вооружений двух сильнейших украинских команд в самом разгаре. Нам же остается только ждать их очную встречу.

VBET-лига. 12-й тур

9 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Верес - Шахтер 0:2

Голы: Михаил Мудрик 30 (пен.), Дмитрий Крыськив 65

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Сергей Шестаков 81), Станислав Шарай (Александр Лебеденко 66), Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клец (Василий Курко 77), Владислав Шарай (Михаил Сергийчук 69), Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 69)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Егор Назарина 66), Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Михаил Мудрик (Олег Очеретько 89), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 73), Георгий Судаков (Иван Петряк 66), Валерий Бондарь (Эдуард Козик 89)

Предупреждения: Дмитрий Клец 71 - Тарас Степаненко 11