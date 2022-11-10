Днепр-1 могут оштрафовать за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча УПЛ

"Днепр-1" после матча одиннадцатого тура УПЛ с "Минаем" (победа 3:1) получил письмо от контрольно-дисциплинарного комитета с фотографиями одной из трибун ужгородского стадиона "Авангард", где присутствовали зрители. Орган просит клуб объяснить, имели ли эти люди право посещать стадион во времена, когда игры УПЛ проводятся без зрителей, сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива".

Если пребывание зрителей на трибунах не будет адекватно обосновано, клуб заплатит штраф.

Интересно, что такое же письмо получил и "Минай", однако закарпатцы быстро среагировали и объяснили, что они в этом поединке ("Днепр-1" – "Минай", 11-й тур) были гостями, поэтому ответственности за организационные процессы не несут.