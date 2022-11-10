 Днепр-1 могут оштрафовать за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча УПЛ ᐉ UA-Футбол
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Днепр-1 могут оштрафовать за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб получил письмо от КДК

Днепр-1 могут оштрафовать за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" после матча одиннадцатого тура УПЛ с "Минаем" (победа 3:1) получил письмо от контрольно-дисциплинарного комитета с фотографиями одной из трибун ужгородского стадиона "Авангард", где присутствовали зрители. Орган просит клуб объяснить, имели ли эти люди право посещать стадион во времена, когда игры УПЛ проводятся без зрителей, сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива".

Если пребывание зрителей на трибунах не будет адекватно обосновано, клуб заплатит штраф.

Интересно, что такое же письмо получил и "Минай", однако закарпатцы быстро среагировали и объяснили, что они в этом поединке ("Днепр-1" – "Минай", 11-й тур) были гостями, поэтому ответственности за организационные процессы не несут.

В то же время источник добавляет, что в ходе одного из других матчей, проходивших на этом же стадионе, а точнее – "Металлист" - "Металлист 1915", присутствие зрителей пытались замолчать даже официальные лица. В частности, делегат матча (по данным официального сайта УПЛ – это Степан Понайда) просил работающих на игре фотокорреспондентов не фотографировать трибуны и не отправлять фотографии в публичную плоскость.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
УПЛ жива

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