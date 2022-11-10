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Ювентус заинтересован в Мудрике, но Арсенал уже сделал предложение
За украинцем настоящая гонка
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Арсенал" уже сделал предложение по нападающему "Шахтера" Михаилу Мудрику. "Гуннеры" ждут ответа от донецкого клуба.
Об этом сообщает Calciomercato.com.
В это время игроком заинтересовался "Ювентус". После предложения "Арсенала" туринцам придется побороться за перспективного украинца.
"Арсенал" следил за Мудриком несколько месяцев и теперь переговоры могут вступить в решающую фазу. Ожидается, что лондонцы предложили около 60 миллионов евро, что соответствует запросам "Шахтера".
В этом сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
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