Ювентус заинтересован в Мудрике, но Арсенал уже сделал предложение

"Арсенал" уже сделал предложение по нападающему "Шахтера" Михаилу Мудрику. "Гуннеры" ждут ответа от донецкого клуба.

Об этом сообщает Calciomercato.com.

В это время игроком заинтересовался "Ювентус". После предложения "Арсенала" туринцам придется побороться за перспективного украинца.

"Арсенал" следил за Мудриком несколько месяцев и теперь переговоры могут вступить в решающую фазу. Ожидается, что лондонцы предложили около 60 миллионов евро, что соответствует запросам "Шахтера".

В этом сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро.