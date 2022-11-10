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Ювентус заинтересован в Мудрике, но Арсенал уже сделал предложение

Премьер-лига
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За украинцем настоящая гонка

Ювентус заинтересован в Мудрике, но Арсенал уже сделал предложение

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсенал" уже сделал предложение по нападающему "Шахтера" Михаилу Мудрику. "Гуннеры" ждут ответа от донецкого клуба.

Об этом сообщает Calciomercato.com.

В это время игроком заинтересовался "Ювентус". После предложения "Арсенала" туринцам придется побороться за перспективного украинца.

"Арсенал" следил за Мудриком несколько месяцев и теперь переговоры могут вступить в решающую фазу. Ожидается, что лондонцы предложили около 60 миллионов евро, что соответствует запросам "Шахтера".

В этом сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
calciomercato.it

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Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
10.11.2022 в 19:47
Ну очень интересная ситуация.Арсенал готов за Мудрика выложить 60 лимонов,в то время,как трансфермаркет оценивает в 15л-в.А за Цыганкова в трансфермаркете уже два года висит ценник в 25 лимонов,а никто не дает даже 10...Как так?
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vlotko (Броди)
10.11.2022 в 19:56
Якщо забрати у Мудрика швидкість, то він і буде вартувати те, що ставить трансмаркет.
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terber (ternopil)
10.11.2022 в 19:59
лехко і просто Мудрик в ЛЧ грав і всі його бачели і ШД нормально зіграв,а Циганков як і ДК ніякі взагалі були,на трансфермаркет не потрібно девитись все вирішують президенти клубів скільки кошкує ігрок)
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