Романо: У Шахтера нет предложений по Мудрику

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что "Шахтер" не получал ни одного предложения по хавбеку Михаилу Мудрику.

Об этом Романо заявляет, ссылаясь на свои источники в донецком клубе.

Источник говорит о том, что лондонский "Арсенал" работает над переходом 21-летнего вингера и контактирует с окружением украинца, однако еще не делал официального предложения.

Отмечается, что "Шахтер" хочет получить за футболиста не менее 65-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач.