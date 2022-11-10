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Романо: У Шахтера нет предложений по Мудрику
Но Арсенал работает над потенциальным трансфером
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что "Шахтер" не получал ни одного предложения по хавбеку
Об этом Романо заявляет, ссылаясь на свои источники в донецком клубе.
Источник говорит о том, что лондонский "Арсенал" работает над переходом 21-летнего вингера и контактирует с окружением украинца, однако еще не делал официального предложения.
Отмечается, что "Шахтер" хочет получить за футболиста не менее 65-70 миллионов евро.
В текущем сезоне Мудрик отыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач.
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