Бунт аутсайдеров, или Фемида вышла из берегов. Акценты зрителя на играх 12-го тура УПЛ

Хотя в минувшем туре была зафиксирована всего одна ничья, результативность упала прилично и составила лишь два мяча за игру, в среднем. Лидеры одержали уверенные победы, но и аутсайдеры выиграли, что называется, хором. Но главной особенностью тура стало обилие удалений и пенальти: по семь раз в восьми матчах. Река богини Правосудия вышла из берегов.

Колос – Днепр-1 1:3

Верес – Шахтер 0:2

Ингулец – Заря 1:0

Динамо – Александрия 3:1

Металлист – Металлист 1925 0:0

Кривбасс – Ворскла 1:0

Львов – Рух 2:1

Минай – Черноморец 0:1

Зрелищность. Смотрибельной назвал бы половину поединков тура. К моему великому удивлению, больше всего голевых моментов насчитал во встрече "Кривбасса" с "Ворсклой" (думаю, многих тут мог "обмануть" унылый комментарий в трансляции). Впрочем, практически не уступил ей матч "Динамо" - "Александрия". И одинаково зрелищными были игры "Колоса" с "Днепром" и "Вереса" с "Шахтером".

Еще три поединка смотрелись более-менее. А поистине печальным зрелищем стало харьковское дерби: по полтора момента на каждого из "Металлистов".

Интрига. До перерыва управился "Шахтер": открыв счет на 30-й минуте, Мудрик фактически решил задачу – "Верес" в этот день исполнял молчание ягнят. Компанию команде Йовичевича здесь составил "Львов": когда Крушинский удвоил его преимущество на 32-й минуте, это стало неразрешимой задачей для "Руха".

Но три четверти матчей тура держали нас в неведении более трех четвертей игрового времени. На 73-й минуте Лонвейк забил второй гол "Динамо", и "Александрии" было уже не угнаться за соперником. Через четыре минуты Довбик подвел черту под результатом победной игры "Днепра-1" с "Колосом". Еще четырьмя минутами позже Пико таки-мог принести победу "Металлисту" над его земляком и тезкой, опасно пробив со штрафного.

А еще две минуты спустя могла уйти от поражения "Заря", но "Ингулец" от гола Чурко спасло скорее чудо. На 87-й минуте, после удара Кравца, "Ворскле" отыграться помешал сэйв кипера "Кривбасса" Сарнавского. И, наконец, Колесник упустил такую же возможность для "Миная", пробив над воротами "Черноморца" уже в компенсированное время.

Логика. В харьковском дерби любой исход, кроме "нулевки", выглядел бы несправедливостью. "Черноморец" "наиграл" ровно на свою минимальную победу. И "Львов" был сильнее "Руха" как раз на один мяч. Эти результаты сочту наиболее закономерными.

"Кривбасс" и "Шахтер" вполне могли бы выиграть и крупнее, тогда как перевес в цифрах "Днепра-1" над "Колосом" мог бы оказаться и менее убедительным. "Динамо", конечно же, заслужило победу над "Александрией", но, исходя из соотношения голевых моментов, было ближе к ней скорее символически. Просто к команде Луческу вернулась ее фирменная реализация.

А вот "Заря" явно не заслуживала поражения от "Ингульца": матч был классически ничейным. Но не все логике масленица.

Судейство. Пытаясь разобраться в легитимности всех контраверсийных решений тура, мы с вами благополучно утонули бы в пучине разбушевавшейся Фемиды. Да и не является это задачей блога – тут важны лишь вероятные ошибки, повлиявшие на результат. Или системность судейских ляпсусов. Поэтому сосредоточим наши взоры на двух поединках.

"Колос" - "Днепр-1" (рефери – Копиевский, видеоассистент – Балакин). 5-я минута, пенальти за фол на Рубчинском и 0:1. Говорит Юстас: "У судьи не лучшая позиция, смотрит в ж..у (профессиональный сленг), но свистит сразу, плюс ВАР. Повторы – мимо, ничего не понятно".

Там же. 31-я минута, пенальти за игру рукой и 1:1; и 63-я – не назначенный пенальти за руку у Мякушко в противоположные ворота. "Оба эпизода идут в связке. Мое мнение: или оба – пенальти, или ничего. И второй даже более пенальтийный, чем первый".

Итак, нет оснований говорить о том, что от арбитража пострадала конкретная команда. Но в очередной раз констатируем неприемлемое для ВАР качество повторов.

"Динамо" - "Александрия" (рефери – Панчишин). 70-я минута, не назначенный пенальти на Цыганкове, при 1:0. Юстас: "Это пенальти (как можно не увидеть?)".

Там же. 72-я – предупреждение за фол Ванату, при 1:0: "На усмотрение. Дал бы красную, тоже было бы верно, но и желтая верно". 74-я – нет второго предупреждения Ванату, при 2:0: "Чистая желтая, причем вторая, за симуляцию".

Итак, и здесь нет причин говорить об очевидном влиянии судейства на результат. В прочих матчах, где спорных решений было меньше, тем более.

Везение. Дважды здорово фартило "Ворскле" до перерыва, еще при 0:0. На 7-й минуте Ризнык после удара Хомченовского с "точки" отбил мяч в стойку ворот. А на 41-й уже Банада зарядил в перекладину этих же ворот. Впрочем, избежать поражения от "Кривбасса" это не помогло.

А вот подлинным везунчиком тура стал "Ингулец". На 51-й минуте, когда он уже выигрывал у "Зари", Русин не попал в створ ворот Паламарчука с 11-метрового. А на 83-й – Чурко пробил в перекладину, от которой мяч, счастливым рикошетом, отлетел прямиком к вратарю. Итог – сенсационная победа селян. Уж везло, так везло.

Личности. Однозначный номер один – Довбик: не только хет-трик, но и участие во всех голевых моментах "Днепра-1". Вторым по этому показателю у меня будет Мудрик, а третьим – Траоре (говорим об участии в ярких эпизодах, а не об эффективности).

Обязательно следует отметить киевлянина Цыганкова и днепрянина Пихаленка. Больше других запомнились также Крыськив ("Шахтер"), Бойко ("Львов") и Наумец ("Черноморец").

По количеству зачетных сэйвов никто не стоит рядом с Ризныком из "Ворсклы". Из вратарей здесь заслуживает упоминания также Нещерет ("Динамо").

Игра после отбоя. Встреча "Вереса" с "Шахтером" из-за воздушной тревоги началась на четверть часа позже, "Колос" с "Днепром-1" сирена застала в последний момент перед стартовым свистком, а "Кривбасс" с "Ворсклой" успели провести на поле более двух минут. В целом пауза повсюду длилась полтора часа с лишним – почти столько же, сколько длится полный матч.

Если в Ковалевке она вряд ли ключевым образом сказалась на действиях команд, а в случае "Вереса" сложно судить, можно ли было ожидать от него большего против такого визави, то "Ворскла", на мой взгляд, таки-поплыла. И парадоксальным образом пришла в себя лишь в середине второго тайма – оставшись вдевятером.

"Днепр-1", "Колос" и "Шахтер" спускались в убежище уже в третий раз (чаще только "Рух"). "Верес", "Ворскла" и "Кривбасс" - во второй. "Неприкасаемой" по-прежнему остается лишь "Заря".

Симпатии. Больше всего футбола увидел в игре "Шахтера". Вторым в туре у меня сенсационно стал "Кривбасс", третьим – "Днепр-1". Хороши были также "Львов" и "Динамо". Наконец-то могу заслуженно включить в этот список и "Черноморец".

Хуже всех, как по мне, смотрелся "Верес". Все можно понять, но не создать ни единого момента… О братьях по харьковскому футбольному несчастью уже было сказано выше. Ну и достаточно бледный вид имел второй участник другого дерби – "Рух": лишь два голевых шанса за игру.

Таблица. Дуэт лидеров оторвался от преследователей, и это не удивляет: они явно сильнее.

"Динамо" вплотную подобралось к "зоне Европы", обыграв одного из конкурентов и находясь уже в шаге от призовой тройки.

Тур был уникален тем, что в половине его матчей победы одержали четыре из пяти команд, замыкающих таблицу – настоящий бунт аутсайдеров! Важнейшим, с турнирной точки зрения, стал успех "Черноморца". Поскольку, в первую очередь, именно он обусловил ту тесноту, в которой ютятся здесь пламенные борцы за "крышку люка".

Но главное – никто из них не выглядит нынче безнадежно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 11 10 1 0 27-6 +21 31 2 Шахтер 10 8 2 0 23-5 +18 26 3 Заря 11 7 1 3 23-16 +7 22 4 ФК Александрия 10 6 2 2 18-12 +6 20 5 Динамо 10 6 1 3 18-12 +6 19 6 Верес 12 5 2 5 15-15 0 17 7 Колос 11 4 3 4 10-14 -4 15 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 9 Ворскла 12 4 2 6 13-15 -2 14 10 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 11 Металлист 1925 11 2 5 4 9-16 -7 11 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 15 Ингулец 10 1 4 5 8-14 -6 7 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6

Анонсы. Как бы, глядя в таблицу, можно и руки потереть в предвкушении. Чего стоит хотя бы вывеска: "Шахтер" - "Заря"! Но как-то с трудом верится, что команда ван Леувена будет смотреться достойной команды Йовичевича. "Динамо" и "Колос" разделяет всего одна строка в табличке, а на деле она может оказаться дистанцией огромного размера.

Ну и для полноты ощущений осталось, чтобы "Александрия" увязла в "Вересе". О "Ворскле" в поединке с "Днепром-1" я и вовсе молчу. Вечер становится томным?

Дай Бог ошибаться, в футболе всякое случается, потому мы его и любим. А для меня неожиданно наиболее интригующим нарисовался матч "Черноморец" - "Львов". Да-да, те самые тараканьи бега на нижнем полюсе. Тем паче, что прошедший тур дал повод для осторожного оптимизма в отношении обоих соперников. Ну и, разумеется, при этом смотрим по сторонам – что там, кому и как обломится…