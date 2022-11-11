 Ровно 15 лет назад Динамо обыграло Шахтер в сугробах снега, но это не помогло Лужному ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ровно 15 лет назад Динамо обыграло Шахтер в сугробах снега, но это не помогло Лужному
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно 15 лет назад Динамо обыграло Шахтер в сугробах снега, но это не помогло Лужному

Премьер-лига
(1 голосов)

День в истории Чемпионата Украины

Ровно 15 лет назад Динамо обыграло Шахтер в сугробах снега, но это не помогло Лужному

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

11 ноября 2007 года состоялось одно из самых экстремальных Классических украинского футбола – "Динамо" принимало "Шахтер" в заваленном снегом Киеве.

На тот момент бело-синие переживали непростые времена – после первого же поражения на групповом этапе Лиги Чемпионов Суркис уволил Демьяненко, но Йожеф Сабо ситуация не улучшил. После поражения от "Металлиста" президент "Динамо" решил назначить исполняющим обязанности Олега Лужного.

Понятно, что противодействовать МЮ, в котором зажигали Руни, Роналду и Тевес (а первый гол в еврокубках забил Пике), "Динамо" было не способно – поражение 0:4. А вот в чемпионате Лужному удалось мобилизовать свою команду на бой с главным конкурентом.

"Шахтер" на тот момент выглядел гораздо убедительнее. В Лиге чемпионов были обыграны "Селтик" и "Бенфика" (правда, потом было два поражения от "Милана"), а в чемпионате горняки оторвались уже на десять очков. Так что они и были фаворитами, если бы не вмешательство погодных условий. На заснеженном поле все преимущество в техническом мастерстве было нивелировано, а у "Динамо" нашелся козырь, который и принес победу. Гвинеец Исмаель Бангура, хоть возможно, и видел столько снега впервые в жизни, но за счет своей скорости и настойчивости дважды оглушил защиту "Шахтера". Тот ответил только реализованным пенальти – 2:1 в пользу "Динамо".

Уже после этого матча киевляне под руководством Лужного выиграют еще два матча в чемпионате, но так и не смогут набрать хотя бы один балл на групповом этапе Лиги Чемпионов. Суркис решил, что нужно пригласить иностранного специалиста. И не придумал ничего лучше, чем позвать из Москвы Юрия Семина, того самого, который после полномасштабного нападения России на Украину так и не смог выдавить из себя хоть намека на осуждение действий своего государства. Но это уже другая история…

Чемпионат Украины 2007/08. 16-й тур
11 ноября 2007 года. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

"Динамо" - "Шахтер" 2:1

Голы: Бангура 44, 53 – Жадсон 47 пен.

"Динамо": Шовковский – Допилка, Ващук, Диакате (Нинкович 29), Каддури – Гавранчич, Корреа, Гиоане, Гусев (Милевский 68), Ринкон (Шацких 90+2) – Бангура
Тренер: Олег Лужный

"Шахтер": Пятов – Срна, Чигринский, Езерский, Рац – Хюбшман (Лукарелли 69), Дуляй (М.Левандовский 46) – Жадсон (Виллиан 73), Фернандиньо – Брандао, Гладкий
Тренер: Мирча Луческу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаэль Бангура День в истории
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде