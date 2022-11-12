 Траоре попросил тренера сборной Буркина-Фасо не задействовать его в ноябрьском матче сборной ради Шахтера ᐉ UA-Футбол
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Траоре попросил тренера сборной Буркина-Фасо не задействовать его в ноябрьском матче сборной ради Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не хочет выбиваться из клубного ритма

Траоре попросил тренера сборной Буркина-Фасо не задействовать его в ноябрьском матче сборной ради Шахтера

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер Буркина-Фасо Юбер Велю рассказал, что нападающий "Шахтера" Лассина Траоре попросил его не вызвать на матч сборной:

“У нас был разговор, он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в соревновательный ритм. Я полностью с ним согласился в этом мнении”, - сказал тренер.

Отметим, что у Буркина-Фасо запланирован товарищеский поединок против Кот-д'Ивуара на 19 ноября. А у "Шахтера" впереди еще три матча до конца первого круга: против "Зари" (13 ноября), "Днепра-1" (19 ноября) и "Ворсклы" (23 ноября).

В этом сезоне Траоре провел в составе "горняков" 14 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Буркина-Фасо
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Источник:
afrik-foot

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.11.2022 в 16:01
Траоре порос тренера сборной Буркина-Фасо не задействовать его в ноябрьском матче сборной ради Шахтера (с) вы шо там курите, поросы???
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0
-1
nadobi (Полтава)
12.11.2022 в 16:15
Що ж ти зрадник палишься, читати потрібно рідною мовою, тоді й питань не буде
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.11.2022 в 16:44
тупое чмо, поучи мужа щи варить!
0
-1

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