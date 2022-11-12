Траоре попросил тренера сборной Буркина-Фасо не задействовать его в ноябрьском матче сборной ради Шахтера

Главный тренер Буркина-Фасо Юбер Велю рассказал, что нападающий "Шахтера" Лассина Траоре попросил его не вызвать на матч сборной:

“У нас был разговор, он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в соревновательный ритм. Я полностью с ним согласился в этом мнении”, - сказал тренер.

Отметим, что у Буркина-Фасо запланирован товарищеский поединок против Кот-д'Ивуара на 19 ноября. А у "Шахтера" впереди еще три матча до конца первого круга: против "Зари" (13 ноября), "Днепра-1" (19 ноября) и "Ворсклы" (23 ноября).

В этом сезоне Траоре провел в составе "горняков" 14 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом.