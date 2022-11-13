Александрия - Верес 3:2. Веселый матч и невероятная концовка

Синхронные поражения "Александрии" и "Вереса" грандам посреди недели лишь подогревали интерес к будущему матчу. Сегодняшние команды - далеко не главные претенденты на еврокубковую зону, но в новом сезоне местами они смотрелись очень уверенно. Особенно это касается "горожан", у которых до игры против "Динамо" была серия из шести игр без поражений (из них четыре победы). Будущий матч между ними и ровенчанами вызывал интерес как минимум с турнирной точки зрения. Есть вероятность, что одна из этих команд в следующем сезоне будет представлять Украину в еврокубках.

Если Юрий Вирт всегда считался консерватором и выпускал прогнозируемый состав, то Юрий Гура сумел немного удивить. Во-первых, в заявке не было основного кипера Билыка, который, вероятнее всего, вынужденно пропускал поединок. "Первым номером" хозяев сегодня был 21-летний Валентин Горох. Также травмирован Калитвинцев, которого на фланге подменял Кожушко, а самого Кожушко на острие - юный Кобзарь. Богдан, если кто не помнит, начинал сезон в качестве первого выбор Гуры, но не впечатлил. Сегодня у него был второй шанс. Также нельзя об отсутствии Третьякова - кэпа сегодня подменял Авагимян.

Никто не ждал открытого старта, однако команды решили не брать время на раскачку и сразу начали дарить веселье. Сначала "Александрия" имела виды на пенальти, однако судья не решился указать точку за возможный фол на Авагимяне. Вскоре хозяева создали момент после стандарта, когда Дришлюк из центра штрафной пробивал ногой после подачи углового - Когут перевел сферу в перекладину. "Верес" ответил последующим выпадом имени Геннадия Пасича. Вингер прошел нескольких оппонентов, но пробил мимо дальнего угла. Логичным завершением столь яркого начала стал забитый гол - Лебеденко недалеко от своей штрафной сбил активного Дришлюка, что привело к опасному стандарту. К мячу подошел Мирошниченко и прицельно пробил в дальний угол. Интересная траектория мяча во время забитого, советуем пересмотреть данный гол.

Ненадолго темп в игре снизился, однако во второй половине тайма счет снова стал равным. Лебеденко разогнал атаку левым крылом, прострелил в штрафную, Дахновский либо не попал по мячу, либо идеально пропустил на набегающего Шестакова, который в касание мощно пробил под перекладину. К резервному киперу хозяев нет вопросов, а вот к действиям обороны - есть. Следующей проблемой для "горожан" стала травма Ковальца, которого заменили еще по ходу первого тайма. Волошин - весьма талантливый исполнитель, но пока он не может дать того качества, как это делает Кирилл. А потому это потеря. Что касается второго тайма, то он на 50 процентов напоминал предшественника - мы о почти равная игра (хозяева лучше владели мячом), однако также было одно существенное отличие. Во второй половине почти не было опасных моментов. И это было грустно, поскольку первые 45 минут справедливо превзошли наши с вами ожидания.

И когда казалось, что матч закончится вничью 1:1, команды начали активно забивать. За десять минут до конца основного времени Цуриков классным ударом завершил передачу Бондаренко. После этого на скамейке запасных стало плохо Станиславу Шараю, который до этого был заменен из-за травмы. Из-за этого события было компенсировано десять минут, во время которых команды забили еще по разу. Сначала свеженький Гайдучик на 90+1, как показалось, принес один бал "Вересу", но Денис Костышин решил иначе. Гол на 90+7, 3:2 и три бала "Александрии". Великая концовка вполне добротного матча.

VBET-лига. 13-й тур

13 ноября, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - Верес 3:2

Голы: Денис Мирошниченко 18, Андрей Цуриков 80, Денис Костышин 90+7 - Михаил Шестаков 33, Николай Гайдучик 90+1

ФК Александрия: Валентин Горох, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Артур Авагимян (Артем Шулянский 46), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Даниил Скорко 72), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка, Валерий Бондаренко, Богдан Кобзар (Денис Костышин 72)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Михаил Шестаков (Николай Гайдучик 48), Виталий Дахновский (Владислав Шарай 68), Александр Лебеденко (Станислав Шарай 68, Василий Курко 77), Геннадий Пасич, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клец

Предупреждения: Артур Авагимян 26 - Александр Лебеденко 17, Владислав Шарай 70