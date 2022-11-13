Классный штрафной и голы в компенсированное время. ВИДЕО обзор матча Александрия - Верес

Вашему вниманию видео обзор матча Александрия - Верес, которые встречались в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Игра стала настоящим украшением чемпионата. Сначала Мирошниченко эффектно забил со штрафного, на что ровенчане ответили голом после фланговой атаки. На 80-й Цуриков забил свой пятый гол в текущем чемпионате (и снова эффектно), но Гайдучик на 90+1 сравнял. Казалось, ничья, однако Денис Костышин на 90+7 принес Александрии важную победу.

VBET-лига. 13-й тур

13 ноября, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - Верес 3:2

Голы: Денис Мирошниченко 18, Андрей Цуриков 80, Денис Костышин 90+7 – Михаил Шестаков 33, Николай Гайдучик 90+1