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Поворознюк рассказал о ситуации с Шараем, потерявшим сознание во время матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Станислав в порядке

Поворознюк рассказал о ситуации с Шараем, потерявшим сознание во время матча

Фото: Facebook Дмитра Поворознюка

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и игрок ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк рассказал о состоянии здоровья его одноклубника Станислава Шарая. Ему стало плохо во втором тайме игры против "Александрии", и потребовалась скорая помощь.

Шарай вышел на замену на 69-й минуте, но получил травму и был заменен уже 77-й минуте. После чего, уже на скамейке запасных, потерял сознание. Матч завершился победой "Александрии" со счетом 3:2.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Поворознюк Станислав Шарай
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