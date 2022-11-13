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Поворознюк рассказал о ситуации с Шараем, потерявшим сознание во время матча
Станислав в порядке
Фото: Facebook Дмитра Поворознюка
Журналист и игрок ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк рассказал о состоянии здоровья его одноклубника Станислава Шарая. Ему стало плохо во втором тайме игры против "Александрии", и потребовалась скорая помощь.
Шарай вышел на замену на 69-й минуте, но получил травму и был заменен уже 77-й минуте. После чего, уже на скамейке запасных, потерял сознание. Матч завершился победой "Александрии" со счетом 3:2.
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