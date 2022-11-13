Поворознюк рассказал о ситуации с Шараем, потерявшим сознание во время матча

Журналист и игрок ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк рассказал о состоянии здоровья его одноклубника Станислава Шарая. Ему стало плохо во втором тайме игры против "Александрии", и потребовалась скорая помощь.

Шарай вышел на замену на 69-й минуте, но получил травму и был заменен уже 77-й минуте. После чего, уже на скамейке запасных, потерял сознание. Матч завершился победой "Александрии" со счетом 3:2.