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Легионер Днепра-1 вызван в свою сборную - он может пропустить матч с Шахтером

Премьер-лига
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Сборная Алжира проведет два товарищеских поединка

Легионер Днепра-1 вызван в свою сборную - он может пропустить матч с Шахтером

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади огласил список из 24 футболистов, которые смогут сыграть за национальную команду в ближайших двух спаррингах.

В заявке нашлось место и для 23-летнего левого фулбека "Днепра-1" Яниса Амаша.

16 ноября алжирцы на своем поле сыграют против Мали, а 19 ноября проведут контрольный матч против Швеции в Мальме. Вероятно, Амаш пропустит матч УПЛ против "Шахтера", который запланирован на 19 ноября.

На счету Яниса пока только 1 игра в составе сборной Алжира, которую он провел в июне против Ирана (2:1). В 15 матчах за днепровский клуб футболист забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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В статье: Национальная сборная Алжира СК Днепр-1 Янис Амаш
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Источник:
faf.dz

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