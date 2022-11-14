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Легионер Днепра-1 вызван в свою сборную - он может пропустить матч с Шахтером
Сборная Алжира проведет два товарищеских поединка
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади огласил список из 24 футболистов, которые смогут сыграть за национальную команду в ближайших двух спаррингах.
В заявке нашлось место и для 23-летнего левого фулбека "Днепра-1" Яниса Амаша.
16 ноября алжирцы на своем поле сыграют против Мали, а 19 ноября проведут контрольный матч против Швеции в Мальме. Вероятно, Амаш пропустит матч УПЛ против "Шахтера", который запланирован на 19 ноября.
На счету Яниса пока только 1 игра в составе сборной Алжира, которую он провел в июне против Ирана (2:1). В 15 матчах за днепровский клуб футболист забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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