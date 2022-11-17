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"Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера

Премьер-лига
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Специалист считает сумму завышенной

"Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявление представителей "Шахтера" Сергея Палкина и Дарио Срны, что клуб планирует заработать на трансфере Михаила Мудрика около 100 миллионов евро.

"Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей "Шахтера". Ну, серьезно, какие 100 млн?!", – написал экс-футболист в своем Twitter.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. Одним из главных претендентов на украинского таланта называется лондонский "Арсенал".

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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