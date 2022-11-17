"Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявление представителей "Шахтера" Сергея Палкина и Дарио Срны, что клуб планирует заработать на трансфере Михаила Мудрика около 100 миллионов евро.

"Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей "Шахтера". Ну, серьезно, какие 100 млн?!", – написал экс-футболист в своем Twitter.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. Одним из главных претендентов на украинского таланта называется лондонский "Арсенал".