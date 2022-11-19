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Кучер - о победе над Шахтером: Мы не выбивали мяч лишь бы куда, а пытались играть в футбол
Наставник считает, что после второго гола "Днепра-1" соперник почти не создал проблем
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер отмечает, что его команда после пропущенного гола от "Шахтера" не развалилась. Напомним, что в центральном матче четырнадцатого тура УПЛ
– Была интересная игра, мы готовились к ней, понимали, что это матч целого первого круга. Для каждого по-разному, конечно, но для нас сегодня было очень важное событие. Играли две команды, которые любят и умеют играть в футбол, и между которыми была принципиальность из-за турнирного положения. Получилась интересная игра с моментами, было напряжение. Мы пропустили индивидуальный гол Мудрика, которому нужно много уделять внимания при опеке. Но мы не развалились, играли так же, как и договаривались, позиционно и долго контролировали мяч. В первом тайме забили, могли еще забивать, хорошо действовали при стандартах, где-то фарт был на стороне "Шахтера". Но забили во втором тайме и игра уже была под нашим контролем. "Шахтер" нам почти не создал проблем. У них очень хорошая команда, но мы позиционно играли правильно, не садились в штрафную.
Я поблагодарил ребят за очень тяжелую и нужную победу. Будем двигаться дальше по турнирной дистанции.
– Психологически насколько тяжело было играть против "Шахтера"?
– Мы понимали, что это гранд украинского футбола, топ-команда Европы. У них индивидуально сильные, быстрые исполнители, но мы готовились к этому. Они всегда много контролируют мяч, но сегодня, считаю, контроль был ровным, мы не выбивали мяч лишь бы куда, а пытались играть в футбол. Где-то у нас это получается.
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