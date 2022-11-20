 Кобин руководит Металлистом в матче против Миная из технической зоны ᐉ UA-Футбол
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Кобин руководит Металлистом в матче против Миная из технической зоны

Премьер-лига
(2 голосов)

Уже де-факто не спортивный директор?

Кобин руководит Металлистом в матче против Миная из технической зоны

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Металлистом" в матче против "Миная" руководит Василий Кобин.

Именно он приветствовал перед поединком с тренером закарпатцев Владимиром Шараном. Также Кобин подсказывает игрокам харьковской команды, в то время как де-юре главный тренер "Металлиста" Олег Ратий находится на скамье для запасных.

Отметим, что Василий Кобин до сих пор исполняет обязанности спортдира команды. Это подтвердили представители "Металлиста" в личном разговоре с журналистом UA-Футбол.

Добавим, что Кобин раньше регулярно находился на вип-трибуне, однако в поле во время матчей не спускался.

Интересно, что до этого в тренерской карьере Кобина был только один клуб – Минай. Соответственно, дебют на тренерском мостике (де-факто) состоялся против бывшей команды.

За текстовой трансляцией матча между закарпатцами и харьковчанами можно следить здесь.

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В статье: Василий Кобин Металлист (Харьков)
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Источник:
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