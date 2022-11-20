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Кобин руководит Металлистом в матче против Миная из технической зоны
Уже де-факто не спортивный директор?
Олександр Приходько
"Металлистом" в матче против "Миная" руководит Василий Кобин.
Именно он приветствовал перед поединком с тренером закарпатцев Владимиром Шараном. Также Кобин подсказывает игрокам харьковской команды, в то время как де-юре главный тренер "Металлиста" Олег Ратий находится на скамье для запасных.
Отметим, что Василий Кобин до сих пор исполняет обязанности спортдира команды. Это подтвердили представители "Металлиста" в личном разговоре с журналистом UA-Футбол.
Добавим, что Кобин раньше регулярно находился на вип-трибуне, однако в поле во время матчей не спускался.
Интересно, что до этого в тренерской карьере Кобина был только один клуб – Минай. Соответственно, дебют на тренерском мостике (де-факто) состоялся против бывшей команды.
За текстовой трансляцией матча между закарпатцами и харьковчанами можно следить здесь.
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