Кобин руководит Металлистом в матче против Миная из технической зоны

"Металлистом" в матче против "Миная" руководит Василий Кобин.

Именно он приветствовал перед поединком с тренером закарпатцев Владимиром Шараном. Также Кобин подсказывает игрокам харьковской команды, в то время как де-юре главный тренер "Металлиста" Олег Ратий находится на скамье для запасных.

Отметим, что Василий Кобин до сих пор исполняет обязанности спортдира команды. Это подтвердили представители "Металлиста" в личном разговоре с журналистом UA-Футбол.

Добавим, что Кобин раньше регулярно находился на вип-трибуне, однако в поле во время матчей не спускался.

Интересно, что до этого в тренерской карьере Кобина был только один клуб – Минай. Соответственно, дебют на тренерском мостике (де-факто) состоялся против бывшей команды.

За текстовой трансляцией матча между закарпатцами и харьковчанами можно следить здесь.