УПЛ. Минай - Металлист 1:0. Сюрприз на мостике от одних, а на поле - от других

На официальном уровне "Минай" и "Металлист" до сих пор не встречались. Так что изюминки для предыстории матча нужно было искать где-то глубоко… Если бы не сенсационные предигровые события: харьковчан на поединок против закарпатцев неожиданно вывел Василий Кобин. Неожиданно, потому как информация об изменениях на тренерском мостике не просачивалась, не было никаких инсайдов. Собственно, уже в ходе матча нам подтвердили в клубе: Кобин еще спортивный директор. Но руководил игрой полноценно как тренер: обменивался рукопожатиями с Шараном, производил замены, подсказывал футболистам из технической зоны. Ратий сидел позади.

Осталось выяснить, разовая ли это акция (Кобин хорошо знает "Минай", возможно, его знания применили в тренерской плоскости отдельно на этот матч), или все же после серии неудачных результатов дуэт Ратий/Призетко потерял доверие. Однако это уже вопрос будущего. Сейчас же констатируем, что у "Металлиста" Кобина не было преимущества над соперником в первом тайме. Хотя былы опасные моменты.

В частности, удар Подлепенца – было очень интересно, но мяч пролетел выше ворот. Были шансы нанести результативный удар и после прострела Прядуна, однако никто из партнеров не откликнулся на передачу. Наконец, под занавес тайма Кныш проиграл Бандуре ближний бой. Вспышки активности в исполнении харьковчан не оставались незамеченными, хотя и не свидетельствовали об целостности игры.

Практически то же самое можно сказать и о "Минае". Закарпатцы долго проводили разведку, а Шаран постоянно выкрикивал недовольства из технической зоны. Но мало-помалу хозяева нашли пути к воротам Костика. Правда, в унисон с претензиями к арбитру, когда тот не зафиксировал фол при падении Вишневского после сбрасывания Кулиева. Хотя, если откровенно, забивать должен был сам Эльдар секундами раньше.

Настоящий, безапелляционный, не омраченный ничем момент – это удар Немчанинова головой после подачи от углового флажка. Счет на табло не изменился, однако счет голевых моментов более-менее подравнялся. Справедлива ли ничья по итогам первой половины встречи? Скорее да, чем нет.

Во втором тайме продолжились претензии закарпатцев к судейству. В этот раз считали, что мяч попал кому-то из игроков "Металлиста" в руку во время рывка Кулиева в штрафную. Претензии претензиями, но самое надежное – это самим забивать с игры. Для этого были шансы у Воробчака и Кулиева. Позиции для ударов подвернулись вполне удобными, но сами удары – несуразные.

Лучше было, когда стрелял Витенчук, но помешал кто-то из защитников команды-соперницы, выставив блок. Понемногу инициатива отходила к "Минаю", на что должен был реагировать Кобин.

Должен был, но не реагировал, поэтому самым ярким событием харьковчан в этом матче и в дальше оставалось появление на мостике Кобина. "Металлист" преимущественно защищался. Когда бил Кулиев издалека, то еще спокойно. А когда произошел прострел на Вишневского, то владения Костика охватила паника. Но пробил нападающий низом неудачно (в блок). Добивание от Воробчака также не дало успеха.

Проблемы с реализацией у закарпатцев проявлялись в предыдущих поединках и подавали признаки сегодня. Но были преодолены. Это в момент, когда прошла фланговая подача, а Вишневский, "зависнув" в воздухе, эффектно пробил головой.

Исторический момент – первая домашняя победа Шарана во главе "Миная". А "Металлисту" Кобин не помог. Его появление на тренерском мостике так и осталось единственным сюрпризом от харьковчан.

УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Виталий Романов

ФК "Минай" - "Металлист" 1:0

Гол: Олег Вишневский 86

ФК Минай: Александр Бандура, Тарас Дмитрук, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 90+2), Эльдар Кулиев (Даниил Колесник 77), Назарий Воробчак (Дмитрий Касимов 90+2), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Алексей Хахлев, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Антон Байдал 88)

Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко (Даниил Кныш 19), Максим Прядун, Егор Картушов (Егор Демченко 84), Евгений Подлепенец, Максим Багачанский (Сергей Панасенко 58), Егор Клименчук, Александр Каплиенко, Юрий Романюк (Дмитрий Шамич 58)

Предупреждения: Иван Трубочкин 90+1 - Юрий Романюк 50, Егор Клименчук 56, Андрей Ралюченко 69, Дмитрий Шамич 90