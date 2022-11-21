Вирт - о матче с Динамо: В обороне мы сыграли хорошо. Но на атаку надо еще работать

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды (0:1) в матче 14-го тура УПЛ с "Динамо".

— В первую очередь хотел бы поздравить "Динамо" с победой. Получилась боевая игра. В первом тайме мы организованно дисциплинированно действовали в обороне. До гола у "Динамо" не было ни единого момента у наших ворот. Но потом такой момент мы создали себе сами. После неудачного аута исполнение Цыганкова решило, как оказалось, судьбу матча.

Пропустив гол, мы стали играть агрессивнее, стали прессинговать соперника, неплохо владели мячом, но как таковых голевых моментов в первом тайме так и не создали.

В перерыве я попросил ребят продолжать играть в таком же ключе. И во втором тайме у нас было два момент. Сперва Дахновский не попал в ворота, затем было удачное стандартное положение.

В концовке матча "Динамо", понятно, имело преимущество, поскольку мы стали играть в авантюрный, футбол, хотели сравнять счет. В этой ситуации "Динамо" могло забить нам второй, но Когут выручил.

Претензий к команде у меня нет. Ребята отдали все свои силы и выполняли установку на матч. Такому сопернику надо забивать, а рассчитывать на 0:0 в матчах с грандами очень сложно. Сегодня мы не забили голов. Тяжело нам это дается именно в матчах против гандов, не удается вскрыть их оборону. Но и к нашей обороне у меня претензий по итогам сегодняшнего матча нет. Сыграли на нужном уровне.

— Вы сыграли с "Шахтером" и "Динамо". Сравните эти две команды.

— Одинаковые матчи получились для нас. И по игре, и по результату, пусть мы "Шахтеру" и 0:2 уступили. Наши индивидуальные ошибки сказываются на результате. А так мы обороняемся надежно. Вот сегодня: элементарный аут, но ошибка, и через 10 секунд гол. То же самое было с "Шахтером": голы пропустили после индивидуальных ошибок. Класс футболистов у соперника выше, то неоспоримо. На что-то рассчитывать в этих матчах мы могли за счет организованной игры в обороне и скоростных атак.

В обороне, повторюсь, мы сыграли хорошо. Но на атаку надо еще работать. Чтобы создавать моменты и, тем более, чтобы забивать голы. Сегодня имели полтора момента. Дахновский должен был забивать И мы бы посмотрели, как стала бы развиваться ситуация при равно счете на табло. Чтобы отбирать очки у грандов, мы должны забивать голы.