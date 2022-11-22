Защитник, закрывший Мудрика и набравший форму Цыганков. Символическая сборная 14-го тура УПЛ

14-й тур УПЛ, если судить строго по вывеске, должен был получиться очень крутым. В принципе, во многом наши ожидания были оправданны. "Днепр-1" и "Шахтер" выдали отличный матч, "Заря" и "Александрия" в последние полчаса решили забить пять голов, да и среди остальных игр хватало интересных и напряженных. В общем, тур получился очень даже неплохим.

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UA-Футбол подготовил свою традиционную сборную тура по итогам матчей выходных, выбрав на этот раз схему 4-3-3. Так сказать, будем играть в современном стиле.

Вратарь - Александр Бандура, "Минай"

Так получилось, что весьма интересный тур подарил нам мало вратарских феерий. А потому сделаем ставку на тех, кто смотрелся стабильнее остальных. Опытный Бандура не пропустил (лишь третий "сухарь" закарпатцев), при этом несколько раз выручив команду, особенно в моменте с выходом Кныша.

Правый защитник - Игорь Пердута, "Ворскла"

Полтавчане снова не проиграли, обыграв в достаточно равном матче "Колос". В отсутствии Чеснакова с капитанской повязкой вышел Пердута и сыграл как настоящий лидер. Фулбек и в обороне смотрелся достойно, и в атаку постоянно подключался. К слову, именно его прострел привел к первому взятию, да и в целом большинство атак команды Скрипника шли именно правый флангом.

Центральный защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

Против "Шахтера" опытный Адамюк играл на правом фланге обороны, однако мы для удобства поставим его в центр. От этого его крутость не уменьшится. В центральной игре первого круга 31-летний Владимир неплохо работал на атаку (разогнал выпад на первый гол), однако куда больше он запомнился в игре на оборону. Именно Адамюк качественно закрыл Мудрика (если не считать первый пропущенный), почти не давая тому возможности двигаться свободно.

Центральный защитник - Дмитрий Немчанинов, "Минай"

Делаем ставку на опыт в центре обороны. Немчанинов стал одним из ключевых игроков закарпатцев против "Металлиста", и во многом благодаря ему команда Шарана смогла отыграть на ноль. В первом тайме Дмитрий имел неплохой голевой шанс, а после перерыва, как показалось визуально, выиграл всю борьбу во время оборонительных действий.

Левый защитник - Богдан Бутко, "Заря"

Богдан - далеко не самый забивной защитник, однако в 14-м туре его прорвало. Экс-игрок национальной сборной забил первые голы за "Зарю", дважды отличившись в воротах "Александрии". В целом по игре Бутко и не скажешь, что он играет не на профильной для себя позиции, уж больно качественные перфомансы.

Опорный полузащитник - Бека Вачиберадзе, "Металлист 1925"

Бека вынужденно вышел в центре поля харьковчан, поскольку Мартынюк не мог играть из-за дисквалификации. Кажется, отсутствие одного из лидеров никто и не заметил. Во-первых, 26-летний грузинский хавбек почти идеально играл без мяча. Во-вторых, на счету опорника голевая передача на ключевой гол Борячука - именно Бека выполнил крутой пас вперед, которую подхватил Андрей и нанес точный удар.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Хавбек продолжает зажигать в матчах за днепрян. Игра против "Шахтера" для Пихаленка всегда особенная и в 14-м туре он показал себя во всей красе. Александр традиционно качественно управлял игрой из центра поля, при этом забив важнейший первый гол. Именно точный удар Пихаленка помог днепрянам быстро сравнять, что только придало команде уверенности.

Центральный полузащитник - Артем Челядин, "Ворскла"

Если Пердута был в 14-м туре лидером полтавчан, то Челядин забрал статус гладиатора и главного героя встречи. Во время первого взятия ворот именно хавбек выиграл борьбу за мяч, в непростых условиях скинув под удар Сефери. Ну а под конец матча Челядин выдал забег по правому флангу, классно прострелив в штрафную, после чего Волынец неудачно отбил мяч, а Степанюк нанес решающий удар. Как оказалось после, второй гол Челядин создал несмотря на повреждение - он был заменен уже спустя минуту.

Правый вингер - Виктор Цыганков, "Динамо"

Год 2022-й близится к концу, а Цыганков набирал форму. Виктор вновь похож на лидера киевлян, который принес очередные победы команде Луческу. Посреди недели он забил два гола "Ингульцу" в перенесенной встрече, а в понедельник выдал красивейший удар по воротам "Вереса", принеся тем самым еще три очка. On fire.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Наряду с Пихаленком, Артем - один из самых стабильных членов нашей команды, который на прошедших выходных в очередной раз доказал свою полезность. Во время первого взятия ворот Довбик выдал неожиданную передачу пяткой, совершив тем самым предголевой пас, а после перерыва мощный удар форварда сборной принес днепрянам важнейшие три бала, укрепив их на вершине.

Левый вингер - Сергей Булеца, "Заря"

В этом сезоне 23-летний чемпион мира показывает самый стабильный футбол в карьере. Булеца - один из ключевых игроков команды ван Леувена, что он успел доказать в ключевой игре против "Александрии". На счету хавбека участие в двух голах (точный удар и ассист), а также выстрел в перекладину, который также мог стать голевым.

Главный тренер - Александр Кучер, "Днепр-1"

В этом сезоне мы часто хвалили Кучера и всегда это было по делу. 14-й тур - один из таких случаев. "Днепр-1" обыграл своего главного конкурента в борьбе за золото (сам факт того, что днепряне ведут борьбу за золото много говорит о работе тренера), при этом в самом матче они уступали в счете. Но смогли не потеряться после пропущенного, а после выйти вперед и почти идеально сыграть в обороне.