 Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис отчислил его из команды ᐉ UA-Футбол
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Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис "отчислил" его из команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек проводит время с Динамо

Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис "отчислил" его из команды

olimpik.com.ua

Новина українською

Атакующий хавбек Бенито был замечен на тренировке "Динамо".

Киевский клуб опубликовал в своем инстаграме видео с занятия, к которому был привлечен 24-летний футболист.

При этом, месяц назад президент "Динамо" Игорь Суркис говорил: "Бенито сегодня нет в команде. Я даже не знаю, где он находится".

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в хорватской "Горице", за которую провел 5 матчей.

В сентябре "Динамо" внесло Бенито в заявку на УПЛ, однако он не принял участия ни в одном матче. По информации Тransfermarkt, Бенито покинул "Динамо" 1 сентября.

Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис "отчислил" его из команды - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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