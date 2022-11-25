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Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис "отчислил" его из команды
Хавбек проводит время с Динамо
olimpik.com.ua
Атакующий хавбек Бенито был замечен на тренировке "
Киевский клуб опубликовал в своем инстаграме видео с занятия, к которому был привлечен 24-летний футболист.
При этом, месяц назад президент "Динамо" Игорь Суркис говорил: "Бенито сегодня нет в команде. Я даже не знаю, где он находится".
Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в хорватской "Горице", за которую провел 5 матчей.
В сентябре "Динамо" внесло Бенито в заявку на УПЛ, однако он не принял участия ни в одном матче. По информации Тransfermarkt, Бенито покинул "Динамо" 1 сентября.
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