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Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"
Комедийная ситуация
24tv.ua
Экс-голкипер "Днепра" Николай Медин рассказал об отношениях с бывшим владельцем клуба Игорем Коломойским:
"Он вызвал нас к себе после этих дел. Кого-то позвал, тот принес чемодан с деньгами. Коломойский открыл его, и перед каждым из нас положил то, что нам должен клуб.
А потом сказал: "Перечислите". Кто будет в такой ситуации считать деньги? Кто-то из нас говорит: "Игорь Валерьевич, мы вам верим. Все нормально".
А он ответил: "А я бы на вашем месте перечислил". Мы на него смотрим удивленно. А он продолжает: - Там не хватает. Знаете почему? Чтобы вы поняли, кто здесь хозяин", - сказал Медин.
Напомним, вратарь Николай Медин выступал за "Днепр" с 1998 по 2005 год.
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