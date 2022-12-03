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Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"

Премьер-лига
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Комедийная ситуация

Медин: Коломойский принес деньги и говорит: "Там не хватает. Знаете, почему? Чтобы вы знали, кто тут хозяин"

24tv.ua

Новина українською

Экс-голкипер "Днепра" Николай Медин рассказал об отношениях с бывшим владельцем клуба Игорем Коломойским:

"Он вызвал нас к себе после этих дел. Кого-то позвал, тот принес чемодан с деньгами. Коломойский открыл его, и перед каждым из нас положил то, что нам должен клуб.

А потом сказал: "Перечислите". Кто будет в такой ситуации считать деньги? Кто-то из нас говорит: "Игорь Валерьевич, мы вам верим. Все нормально".

А он ответил: "А я бы на вашем месте перечислил". Мы на него смотрим удивленно. А он продолжает: - Там не хватает. Знаете почему? Чтобы вы поняли, кто здесь хозяин", - сказал Медин.

Напомним, вратарь Николай Медин выступал за "Днепр" с 1998 по 2005 год.

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В статье: Игорь Коломойский Николай Медин СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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