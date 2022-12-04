Артете до сих пор нравится Мудрик, но тренер еще не принял окончательное решение по трансферу

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета до сих пор следит за вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Руководство клуба верит в то, что у Мудрика есть желание присоединиться к “Арсеналу”. Михаил в интервью признался CBS Sports, что не откажет в зимнем переходе на "Эмирейтс".

Однако Микель Артета все еще не принял окончательного решения по трансферу украинца. Клуб ожидает его, а также планирует снизить цену на футболиста, ведь считает запросы "горняков" слишком высокими.

Напомним, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 15 миллионов евро. В феврале 2022-го Мудрик продлил контракт с "Шахтером" до конца 2026-го года.