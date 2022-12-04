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Артете до сих пор нравится Мудрик, но тренер еще не принял окончательное решение по трансферу
А вот руководство "канониров" хочет сбить цену
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета до сих пор следит за вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
Руководство клуба верит в то, что у Мудрика есть желание присоединиться к “Арсеналу”. Михаил в интервью признался CBS Sports, что не откажет в зимнем переходе на "Эмирейтс".
Однако Микель Артета все еще не принял окончательного решения по трансферу украинца. Клуб ожидает его, а также планирует снизить цену на футболиста, ведь считает запросы "горняков" слишком высокими.
Напомним, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 15 миллионов евро. В феврале 2022-го Мудрик продлил контракт с "Шахтером" до конца 2026-го года.
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