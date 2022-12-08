Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ

Параллельно с матчами Чемпионата мира завершилась первая часть сезона УПЛ. Несмотря на трудности и противоречия, позади уже 15 туров (да, есть пару несыгранных встреч, но об этом забудем ненадолго), а значит самое время подводить итоги увиденного.

Авторы UA-Футбол внимательно следили за всеми играми первого круга и путем общего голосования собрали свою символическую сборную. Более того, на каждую позицию был подобран альтернативный кандидат, который по тем или иным причинам оказался позади первого выбора. В общем, представляем вашему вниманию 22 лучших игрока первого полугодия, а также два наставника, которые больше остальных впечатлили UA-футбол.

Вратарь - Олег Мозиль, "Металлист 1925"

13 матчей, 13 пропущенных, шесть сухих игр

Начнем с наименее очевидного члена нашей сборной. Лишь в 26 лет Мозиль добрался до УПЛ, перейдя прошедшим летом из "Агробизнеса" в "Металлист 1925". Здесь же он сумел зажечь. Возможно местами Олегу не хватало опыта, но когда он ловил кураж, то забить ему было сложно. Ни "Шахтеру", ни "Динамо" этого сделать не удалось. Шесть "сухарей", в среднем один пропущенный за игру и отбытый пенальти от Цыганкова - неплохие показатели как для дебютных полгода в элите.

Альтернативный вариант - Макс Валеф, "Днепр-1"

13 матчей, восемь пропущенных, семь сухих игр

Валеф далеко не всегда стабилен на ленточке, однако по статистике - он лучший кипер в УПЛ. К тому же, он отлично умеет играть ногами, да и Александр Кучер не сомневается в своем первом номере. А это уже показатель.

Правый защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

13 игр, три гола

31-летний Адамюк - универсальный джокер Александра Кучера. В этом сезоне Владимир, который ранее частенько играл в центре обороны, закрывал проблемную позицию правого фулбека и справлялся с этим почти идеально. Один факт того, что ему удалось закрыть Мудрика в очной встрече говорит о многом. К тому же, Адамюк был хорош при игре на втором этаже у чужих ворот, что подтверждает статистика. Три забитых гола для защитника - это очень добротно.

Альтернативный вариант - Олег Данченко, "Заря"

15 игр, одна голевая передача

Олег еще зимой перешел в "Зарю", остался с командой летом и быстро нашел себе место в основе коллектива ван Леувена. Данченко сыграл во всех 15-ти играх, при этом лишь трижды он был заменен. Очень неплохо, как для футболиста энергозатратной позиции.

Центральный защитник - Едуард Сарапий, "Днепр-1"

14 игр, два гола

Еще один представитель днепрян, коих здесь будет немало. Сарапий вместе с Кучером летом покинул "Металлист", отправившись в "Днепр-1", где быстро стал своим. Некогда опорник качественно вписался на позицию центрального защитника, где играет достаточно надежно и без сбоев. Об этом, к примеру, говорит факт вызова в ряды национальной сборной Украины. Параллельно с этим он еще и немало забивает, подобно другим игрокам обороны днепрян. Все же стандарты - это сильное орудие команды Кучера.

Альтернативный вариант - Александр Сваток, "Днепр-1"

12 игр

Капитан днепрян совсем немного уступил своему одноклубнику выше, однако все равно запомнился неплохим полугодием. Правда местами в его игре имели место странные ошибки в обороне, которые по итогу и стоили места в старте нашей сборной.

Центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

13 матчей, две голевые передачи

Интересно, что защитная ось нашей команды собрана из игроков двух команд. Относительно юный Владислав (24 года для защитника - пустяки) подобно своей команде чуть нестабильно начал сезон, однако к его середине набрал обороты. Пока его товарищи по центру обороны постоянно менялись (Белошевский, Дячук, Бондаренко, Мельник), сам Владислав не только был хорош сзади, но также запомнился игрой на созидание. На его счету два ассиста и бессчетное количество крутых дальних передач.

Альтернативный вариант - Николай Матвиенко, "Шахтер"

13 игр

Возможно, кому-то не понравится, что мы поставили опытного Матвиенко лишь в запас, однако давайте прямо. Матвиенко провел стабильные полгода, но переплюнуть себя уровня годичной давности ему точно не удалось.

Левый защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

13 игр, пять голов

Еще один представитель "горожан" и, вероятнее всего, самый яркий защитник полугодия. Цуриков стал джокером для Юрия Гуры, ведь пока наставник мучался без постоянного форварда, перебирая разных "девяток", Цуриков маскировал проблемы своими голами, шикарными голами. Возможно он не всегда успевал быть надёжным сзади, но своими голевыми свершениями Андрей все компенсировал. И не один раз.

Альтернативный вариант - Василий Кравец, "Ворскла"

12 матчей, два гола, две голевые передачи

Полтавчане провели не самые лучшие полгода, однако Кравец заслужил только позитивную оценку. Он идеально вернулся в родной чемпионат после периода в Испании, сходу став одним из лучших в команде Скрипника.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

14 матчей, пять голов, пять голевых передачи

Хавбек "Днепра-1" - один из самых частых гостей наших символичных сборных по ходу первого полугодия. Оно в целом и неудивительно. Днепряне удивили многих, уйдя на каникулы в качестве лидера, а одним из ключевых игроков команды стал именно Пихаленок. Он тащил как в трудных матчах, так и помогал доминировать против более слабых соперников. 5+5 для игрока его позиции - вполне неплохой показатель.

Альтернативный вариант - Тарас Степаненко, "Шахтер"

12 матчей, одна голевая передача

У Степаненко схожая ситуация с Матвиенко. Все мы знаем сильные стороны Тараса, первое полугодие он провел на добротном уровне (особенно, если учитывать его травмы), однако свою же планку поднять не сумел.

Центральный полузащитник - Вячеслав Чурко, "Заря"

15 матчей, два гола, две голевые передачи

Не так просто менять позицию в 29 лет, однако именно это сделал Чурко в прошедшем полугодии. Некогда талантливый вингер перешел весной в "Зарю", где ван Леувен сделал из него футболиста центра поля. И эксперимент получился невероятно успешным. Чурко классно обращается с мячом, что было известно и ранее, однако по ходу сезона он немало отрабатывал и в обороне, что очень важно для игрока его новой позиции.

Альтернативный вариант - Сергей Рыбалка, "Александрия"

13 матчей, четыре гола, две голевые передачи

Уже практически ветеран украинского чемпионата Сергей Рыбалка проводит самый результативный сезон в карьере. Он нашел себя в "Александрии" после тяжелой травмы и не самого лучшего вояжа в Турции, став одним из лидеров "горожанам".

Правый вингер - Игорь Кирюханцев, "Заря"

11 матчей, пять голов, три голевые передачи

Еще один игрок луганчан, который под крылом ван Леувена нашел себя на новой позиции. Кирюханцев уже по ходу сезона пополнил состав "Зари", и это был один из лучших переходов полугодия. Кирюханцев шикарно раскрылся в качестве вингера, почти в каждом матче либо забивая сам, либо помогая забивать партнерам. Именно благодаря огненной форме новичка удалось скрыть потерю Кабаева и пропажу Кристиана.

Альтернативный вариант - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

12 матчей, четыре гола, четыре голевые передачи

Очередной яркий представитель днепрян, которому, правда, немного не хватило, дабы оказаться в основе нашей команды. Возможно, сказалась травма, которая вывела Гуцуляка из строя на некоторое время. Как бы там ни было, Гуцуляк стабильно хорош, правда лидером команды Кучера назвать его сложно.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

15 матчей, десять голов, три голевые передачи

Многие говорят, что киевляне провалились в первом полугодии, ведь вместо уверенно лидерства, команда Луческу ведет борьбу лишь за топ-3. Однако негатив - отдельно, а похвала Буяльского - отдельно. Именно Виталий тащил киевлян в сложнейший период, став по итогу не только лидером команды, но и одним из лучших бомбардиров первенства.

Альтернативный вариант - Таллес Бренер, "Рух"

13 матчей, шесть голов, четыре голевые передачи

Возможно, блистать в составе середняке куда проще, чем быть лидером в составе лидера (такая вот тавтология), однако это не значит, что нужно принижать заслуги Таллеса. Он провел крутые полгода, набрал десять балов по гол+пас и вполне мог претендовать у нас на основу, если бы не форма конкурента.

Левый вингер - Михаил Мудрик, "Шахтер"

12 матчей, семь голов, шесть голевых передач

Вероятнее всего, именно Мудрик стал самым ярким украинским игроком 2022-го. Да, чуть больше славы ему принесли подвиги в ЛЧ, однако и в рамках УПЛ вингер показал себя очень здорово. Во-первых, он единственный игрок, который в среднем за один матч набирает больше одного результативного действия. Во-вторых, именно Мудрик в прямом смысле затащил "Шахтер" на второе место. Не верите? Просто пересмотрите игру против "Днепра-1", где Михаила удалось закрыть и как по итогу выглядел коллектив Йовичевича. Шикарные полгода от Михаила, и теперь остается лишь один вопрос - "Куда дальше?".

Альтернативный вариант - Янис Амаш, "Днепр-1"

Девять матчей, два гола, четыре голевые передачи

Амаш каким-то ураганом ворвался в УПЛ, став, вероятнее всего, одним из самых ярких легионеров полугодия. Единственная его проблема - нестабильность выступлений. За первую половину сезона он отыграл лишь девять игр в УПЛ, в которых правда успел совершить шесть результативных действий.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

14 матчей, 11 голов, две голевые передачи

Еще один яркий представитель днепрян. Хотя, возможно, самый яркий их представитель. Довбик второй год подряд уходит на перерыв в качестве лучшего бомбардира первенства, правда теперь его клуб находится на первой строчке, а сам Артем имеет все шансы стать МВП всего сезона. Конечно, многое будет зависеть, останется ли он в клубе и как будет играть весной, но его осенний перфоманс точно заслуживает наивысшего бала.

Альтернативный вариант - Максим Прядун, "Металлист"

14 матчей, шесть голов, две голевые передачи

Главная неожиданность сезона. "Металлист" мы все дружно похоронили еще до старта кампании, однако команда Ратия и Призетко выдала неплохой старт и добротную середину в прошедшем полугодии. Самым важным игроком харьковчан стал Прядун, который выжигал все напалмом, набрав в сумме восемь результативных действий.

Главный тренер - Александр Кучер, "Днепр-1"

Вряд ли стоило ожидать чего-то иного. Кучер лишь летом пришел в команду, неудачно стартовал в отборе Лиги Европы, однако после случилось что-то странное и по-своему прекрасное. Днепряне почти без сбоев прошли первый круг, обыграли и "Шахтер", и "Динамо" в очных матчах, вышли в евровесну, и только последний матч против "Кривбасса" чуть испортил впечатления. Однако в целом Кучер с обязанностями справляется идеально.

Альтернативный вариант - Патрик ван Леувен, "Заря"

Луганчане финишировали лишь четвертыми, однако в целом оставили очень приятное впечатление. Во многом благодаря стилю игры. "Заря" приятно выделяется на фоне многих, пытаясь играть первым номером и много атаковать, особенно на пространстве. Местами им жутко не хватает стабильности, но любовь нейтральных зрителей ван Леувен и его команда точно заслужили.

Сборная полугодия: