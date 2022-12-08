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"Это ложь, и она причиняет мне сильную боль" - Ахметов ответил на обвинения в причастности к смерти Брагина

Премьер-лига
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(1 голосов)

Президент Шахтера отрицает связь с какими-либо преступными организациями

"Это ложь, и она причиняет мне сильную боль" - Ахметов ответил на обвинения в причастности к смерти Брагина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что он непричастен к смерти в 1995 году экс-президента донецкого клуба Ахата Брагина, также известного, как "Алик Грек".

"Я никогда не был связан с какими-либо преступными организациями, меня никогда не привлекали к ответственности, и против меня не было выдвинуто никаких уголовных обвинений.

Причастность к смерти Брагина? Это ложь, и такая ложь причиняет мне сильную боль.

В день взрыва мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут - он высколчил из машины на стадион, не дожидаясь меня. Разрыв по времени был где-то секунд 5, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своей машины.

Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть для тебя опаздывает на 5 секунд, а после этого тебя в чем-то обвиняют, это очень больно и несправедливо", - сказал Ахметов.

Напомним, что Брагин погиб 15 октября 1995 года в Донецке на трибунах стадиона "Шахтёр" во время футбольного матча в результате взрыва мощного радиоуправляемого устройства.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Ахать Брагин
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Источник:
The Washington Post

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.12.2022 в 23:20
Яка ж витончена натура в цього ... кучминого байстрюка . Ранніми , $uка ...
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