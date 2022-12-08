"Это ложь, и она причиняет мне сильную боль" - Ахметов ответил на обвинения в причастности к смерти Брагина

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов заявил, что он непричастен к смерти в 1995 году экс-президента донецкого клуба Ахата Брагина, также известного, как "Алик Грек".

"Я никогда не был связан с какими-либо преступными организациями, меня никогда не привлекали к ответственности, и против меня не было выдвинуто никаких уголовных обвинений.

Причастность к смерти Брагина? Это ложь, и такая ложь причиняет мне сильную боль.

В день взрыва мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут - он высколчил из машины на стадион, не дожидаясь меня. Разрыв по времени был где-то секунд 5, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своей машины.

Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть для тебя опаздывает на 5 секунд, а после этого тебя в чем-то обвиняют, это очень больно и несправедливо", - сказал Ахметов.