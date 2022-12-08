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"Это ложь, и она причиняет мне сильную боль" - Ахметов ответил на обвинения в причастности к смерти Брагина
Президент Шахтера отрицает связь с какими-либо преступными организациями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
"Я никогда не был связан с какими-либо преступными организациями, меня никогда не привлекали к ответственности, и против меня не было выдвинуто никаких уголовных обвинений.
Причастность к смерти Брагина? Это ложь, и такая ложь причиняет мне сильную боль.
В день взрыва мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут - он высколчил из машины на стадион, не дожидаясь меня. Разрыв по времени был где-то секунд 5, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своей машины.
Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть для тебя опаздывает на 5 секунд, а после этого тебя в чем-то обвиняют, это очень больно и несправедливо", - сказал Ахметов.
Напомним, что Брагин погиб 15 октября 1995 года в Донецке на трибунах стадиона "Шахтёр" во время футбольного матча в результате взрыва мощного радиоуправляемого устройства.
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