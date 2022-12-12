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Львовская табачная фабрика подала в суд на Александра Поврознюка за высказывания в сторону Григория Козловского
В УПЛ назревает новый скандал
Фото: ФК Ингулец
ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) подала в суд на владельца и президента "
Поводом к исковым заявлениям стали высказывания последнего в адрес одного из совладельцев компании и почетного президента ФК "Рух" Григория Козловского относительно уклонения от уплаты налогов и использования производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами.
"В ноябре-декабре 2022 года на предприятие и одного из его владельцев совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать нашу деловую репутацию и нанести вред нашей деятельности. Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности, из-за границы", – говорится в официальном заявлении компании.
"В связи с этим со всей ответственностью заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, соблюдая все нормы законов и других регуляторных актов, в частности, по уплате налогов. В 2018 году наша компания заплатила 2,892 млрд. грн. налогов, в 2019 году – 3,299 млрд., в 2020 году – 7,209 млрд. грн., в 2021 году – 4,099 млрд, а в 2022 году – 4,709 млрд. На предприятии стабильно работает и получает зарплату более полутора тысяч работников", - добавляет компания в своем коммюнике.
Также отмечается, что что сумма иска составляет миллионы гривен, а все они, в случае выигрыша дела, будут переданы в поддержку Вооруженным силам Украины.
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