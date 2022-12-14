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"Мы в процессе". Палкин сообщил, на какой стадии переговоры о трансфере Мудрика
Конкретики пока немного
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что клуб продолжает переговоры о возможном трансфере вингера Михаила Мудрика. В комментарии The Athletic он отметил, что не знает, продадут ли игрока зимой.
"Честно говоря, я не знаю. На данный момент мы достаточно далеки от того, чего хотим и что предлагают клубы. Разница не велика, но это не то, что нам нужно.
Мы общаемся. Один клуб, другой клуб, они договариваются между собой. Мы в процессе. Закроется ли соглашение в этом месяце? Не знаю. Возможно, 50/50 по зимнему трансферному окну.
Я не хочу сейчас говорить о цифрах. Мы в переговорах. У нас есть интерес со стороны некоторых английских клубов и мы в этом процессе.
Каждый день я читаю о разных английских клубах. Если верить газетам, то все [английские клубы интересуются Мудриком]. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня были контакты со многими клубами. Многие из них задействованы в этом процессе", – сообщил функционер.
Ранее мы сообщали, что "Арсенал"
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