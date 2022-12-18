Стеценко: ФК Днепр и СК Днепр-1 – это абсолютно два разных юридических лица

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко прокомментировал информацию о потенциальном расследовании УЕФА:

“ – Андрей Викторович, можете прокомментировать информацию о жалобе, которая якобы подана в УЕФА и ФИФА на предмет того, что СК “Днепр-1” является приемником ФК “Днепр”?

– Первый раз об этом слышу. Поэтому на сей счет комментировать ничего не могу.

– И все-таки вы, как генеральный директор ФК “Днепр”, можете ответить на вопрос. СК “Днепр-1” ‒ это приемник ФК?

– Конечно же, нет. ФК “Днепр” и СК “Днепр-1” – это абсолютно два разных юридических лица. Если заглянуть в историю двух клубов, то можно увидеть, что в сезоне 2017/18 гг. оба клуба играли в одной лиге и даже соревновались друг с другом. По итогам того чемпионата, СК “Днепр-1” поднялся классом выше (из Второй в Первую лигу – прим.). Что касается ФК “Днепр”, то команда последний свой сезон провела в турнире чемпионате Украины среди аматоров.

– То есть, ни о какой правопреемственности команд не может быть речи?

– Однозначно. Как можно было одну команду разделить на две части и играть в одном турнире параллельно? Еще раз: СК “Днепр-1” и ФК “Днепр” – это два разных юридических лица, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если жалоба поступила, пусть они там разбираются, что и как.

– Когда существовали две команды, они жили и тренировались на одной базе, играли на одном стадионе…

– И что в этом такого? Просто СК “Днепр-1” арендовал базу и стадион”, - сказал Стеценко.