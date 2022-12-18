Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стеценко: ФК Днепр и СК Днепр-1 – это абсолютно два разных юридических лица
Развеял мифы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко прокомментировал информацию о потенциальном расследовании УЕФА:
“ – Андрей Викторович, можете прокомментировать информацию о жалобе, которая якобы подана в УЕФА и ФИФА на предмет того, что СК “Днепр-1” является приемником ФК “Днепр”?
– Первый раз об этом слышу. Поэтому на сей счет комментировать ничего не могу.
– И все-таки вы, как генеральный директор ФК “Днепр”, можете ответить на вопрос. СК “Днепр-1” ‒ это приемник ФК?
– Конечно же, нет. ФК “Днепр” и СК “Днепр-1” – это абсолютно два разных юридических лица. Если заглянуть в историю двух клубов, то можно увидеть, что в сезоне 2017/18 гг. оба клуба играли в одной лиге и даже соревновались друг с другом. По итогам того чемпионата, СК “Днепр-1” поднялся классом выше (из Второй в Первую лигу – прим.). Что касается ФК “Днепр”, то команда последний свой сезон провела в турнире чемпионате Украины среди аматоров.
– То есть, ни о какой правопреемственности команд не может быть речи?
– Однозначно. Как можно было одну команду разделить на две части и играть в одном турнире параллельно? Еще раз: СК “Днепр-1” и ФК “Днепр” – это два разных юридических лица, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если жалоба поступила, пусть они там разбираются, что и как.
– Когда существовали две команды, они жили и тренировались на одной базе, играли на одном стадионе…
– И что в этом такого? Просто СК “Днепр-1” арендовал базу и стадион”, - сказал Стеценко.
Напомним, что официально СК "Днепр-1" был основан в 2017 году. Клуб транзитом через Вторую и Первую лиги Украины вышел в УПЛ, где выступает до сих пор. В настоящее время днепряне лидируют в турнирной таблице украинского первенства.
Популярное сейчас
- Могильщик Динамо пил и дрался в барах, а сейчас зарабатывает стендапом. Марио Баслер - герой не нашего времени
- Мбаппе отражает проблемы французов – Месси готов к апгрейду тактики Марокко. Анонс финала ЧМ
- Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Мудриком заинтересовался еще один лондонский клуб
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
Новости по теме
- 23:41 Украинские Стеценко: Как юридическое лицо, Днепр продолжает существовать. Надеемся клуб еще возродится
- 18:31 Украинские Стеценко: Большинство легионеров подали в суд на Днепр. Большинство украинских игроков этого не сделали
- 16:09 Украинские Стеценко: За Коноплянку была назначена конкретная сумма. Представители Ливерпуля были с ней не согласны