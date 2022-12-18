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Стеценко: ФК Днепр и СК Днепр-1 – это абсолютно два разных юридических лица

Премьер-лига
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Развеял мифы

Стеценко: ФК Днепр и СК Днепр-1 – это абсолютно два разных юридических лица

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко прокомментировал информацию о потенциальном расследовании УЕФА:

“ – Андрей Викторович, можете прокомментировать информацию о жалобе, которая якобы подана в УЕФА и ФИФА на предмет того, что СК “Днепр-1” является приемником ФК “Днепр”?

– Первый раз об этом слышу. Поэтому на сей счет комментировать ничего не могу.

– И все-таки вы, как генеральный директор ФК “Днепр”, можете ответить на вопрос. СК “Днепр-1” ‒ это приемник ФК?

– Конечно же, нет. ФК “Днепр” и СК “Днепр-1” – это абсолютно два разных юридических лица. Если заглянуть в историю двух клубов, то можно увидеть, что в сезоне 2017/18 гг. оба клуба играли в одной лиге и даже соревновались друг с другом. По итогам того чемпионата, СК “Днепр-1” поднялся классом выше (из Второй в Первую лигу – прим.). Что касается ФК “Днепр”, то команда последний свой сезон провела в турнире чемпионате Украины среди аматоров.

– То есть, ни о какой правопреемственности команд не может быть речи?

– Однозначно. Как можно было одну команду разделить на две части и играть в одном турнире параллельно? Еще раз: СК “Днепр-1” и ФК “Днепр” – это два разных юридических лица, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если жалоба поступила, пусть они там разбираются, что и как.

– Когда существовали две команды, они жили и тренировались на одной базе, играли на одном стадионе…

– И что в этом такого? Просто СК “Днепр-1” арендовал базу и стадион”, - сказал Стеценко.

Напомним, что официально СК "Днепр-1" был основан в 2017 году. Клуб транзитом через Вторую и Первую лиги Украины вышел в УПЛ, где выступает до сих пор. В настоящее время днепряне лидируют в турнирной таблице украинского первенства.

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В статье: Андрей Стеценко СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
FanDay

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Комментарии (2)
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sausafat (вапварв)
18.12.2022 в 12:28
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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Caballero (DC)
18.12.2022 в 12:01
Стецюкович, лапшу вішай на дніпровській набережній. УЕФА вважатиме за потрібне, то проголосить тебе єдинокровним гоєм коломойського, зарахує технічні поразки у всіх турнірах і пожиттєво відсторонить від футболу. Цим відіб'є охоту деяким гоям дурити УЕФА.
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mykolazap (Запорожье)
18.12.2022 в 11:07
Дааа, УЕФА будет сложно (читай дорог)). Один директор, одна база, стадион, обслуживающий персонал, ой как сложно разделить две команды, обанкротить одну, чтобы десяток млн долларов не платить кинутым тренерам, игрокам. Бедная УЕФА.
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