Стеценко: Днепр не отрицает своих долгов. Они как были, так и есть

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко прокомментировал ситуацию с долгами команды:

“ – Мирон Маркевич в интервью напомнил, что ФК “Днепр” задолжал ему зарплату за год, и еще 30 бывшим игрокам команды…

– Так мы это не отрицаем. Долги как были, так они и есть, в том числе и перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович говорит. Где он взял конкретную цифру в 30 игроков, сказать не могу. Да это и не принципиально. Главное, что мы от этих долгов не отказываемся.

– В прессе была информация, что стадион и загородную базу собираются в начале следующего года выставить на аукцион. Что вы об этом знаете?

– Об этом я узнал из прессы. Учебно-тренировочная база и “Днепр-Арена” являются собственность Приватбанка, который в связи с национализацией является государственной собственностью. Что побудило государство выставить эти два объекта на аукцион, я понятия не имею”, - сказал Стеценко.