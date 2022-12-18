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Стеценко: Днепр не отрицает своих долгов. Они как были, так и есть

Премьер-лига
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В том числе и Маркевичу

Стеценко: Днепр не отрицает своих долгов. Они как были, так и есть

fc-dnipro.com.ua

Новина українською

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко прокомментировал ситуацию с долгами команды:

– Мирон Маркевич в интервью напомнил, что ФК “Днепр” задолжал ему зарплату за год, и еще 30 бывшим игрокам команды…

– Так мы это не отрицаем. Долги как были, так они и есть, в том числе и перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович говорит. Где он взял конкретную цифру в 30 игроков, сказать не могу. Да это и не принципиально. Главное, что мы от этих долгов не отказываемся.

– В прессе была информация, что стадион и загородную базу собираются в начале следующего года выставить на аукцион. Что вы об этом знаете?

– Об этом я узнал из прессы. Учебно-тренировочная база и “Днепр-Арена” являются собственность Приватбанка, который в связи с национализацией является государственной собственностью. Что побудило государство выставить эти два объекта на аукцион, я понятия не имею”, - сказал Стеценко.

Напомним, что "Днепр" прекратил свое существование в 2019 году.

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В статье: Андрей Стеценко Днепр
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Источник:
FanDay

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