Кучук: Не стоит выделять Таллеса - ему другие игроки носят рояль

Главный тренер львовского "Руху" Леонид Кучук поделился мнениями на счет игры Таллеса Бренера в первой половине сезона.

"Не стоит выделять Таллеса – для меня у нас происходит рождение новой команды. Ведь Таллес без всего работавшего коллектива, без Марка Сапуги, без Ледвия или без Панькива, без Довгого или Юры Климчука, без того же Кители или Романа, не стал бы тем, кем он сейчас есть.

Таллес очень хорошо сыграл в первом отрезке этой части чемпионата, но немного хуже – во втором. В его игре я вижу некоторые ошибки, над ними он работает. Под Таллесом есть игроки, которые носят ему рояль. Именно их я особо поблагодарю, поэтому отмечать исключительно Таллеса… У нас, например, есть такого же плана Олег Федор, новое имя, он уже стучится в дверь главной команды…

Поэтому я не хочу кого-то выделять, а отмечу прежде всего сплотившуюся команду, в которой не должно быть иностранца, играющего на рояле, – а все взяли рояль и понесли. Играют все вместе – вот такое нужно отмечать", – рассказал коуч львовян.