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Палкин: Мы хотим справедливости. ФИФА защищает только игроков, но не клубы
Гендир Шахтера рассказал о претензиях клуба к ФИФА
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
В частности, донецкий клуб недоволен тем, что ФИФА дала легионерам право приостанавливать контракты и бесплатно уезжать в другие команды.
"Мы хотим справедливости. С одной стороны ФИФА защищает игроков, но она должна защищать и клубы тоже. За два дня до того, как ФИФА объявила о своем правиле (легионеры могут приостановить контракты и уехать из Украины - прим), у нас на столе был контракт на продажу игрока, который должны были подписать на следующий день.
Конечно, другой клуб вышел из переговоров, ведь понял, что они могут бесплатно взять этого футболиста. Финансовая ситуация всех украинских клубов значительно ухудшилась после 24 февраля", — заявил Палкин.
Напомним, что 22 декабря должен начаться судебный процесс "Шахтера" против ФИФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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