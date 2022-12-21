Николини: В свое время Шахтер был близок к подписанию Гвардиола и Хулиана Альвареса

Донецкий " Шахтер " ранее был близок к подписанию аргентинского центрфорварда Хулиана Альвареса и хорватского центрбека Йошко Гвардиола. Об этом в эфире TvPlay сообщил помощник директора по футболу "горняков" Карло Николини.

"У нас, безусловно, сейчас очень много сложностей, когда мы убеждаем игроков приехать в Украину. Причина этому – сложная ситуация, о которой все прекрасно знают. Поэтому нам пришлось больше внимания обращать на украинцев.

В свое время мы уже практически закрыли сделки по таким футболистам, как Йошко Гвардиол и Хулиан Альварес, но, к сожалению, для нас переговоры совсем не просты.

Нам пришлось работать со многими бразильскими игроками, наиболее известными из которых были Дуглас Коста и Фернандиньо. Однако самым сильным из всех был Матузалем. Он был самым разносторонним, с большими техническими способностями и пониманием игры", – сказал Нинколини.