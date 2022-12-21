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Николини: В свое время Шахтер был близок к подписанию Гвардиола и Хулиана Альвареса
Ребят можно смело называть открытиями ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "
"У нас, безусловно, сейчас очень много сложностей, когда мы убеждаем игроков приехать в Украину. Причина этому – сложная ситуация, о которой все прекрасно знают. Поэтому нам пришлось больше внимания обращать на украинцев.
В свое время мы уже практически закрыли сделки по таким футболистам, как Йошко Гвардиол и Хулиан Альварес, но, к сожалению, для нас переговоры совсем не просты.
Нам пришлось работать со многими бразильскими игроками, наиболее известными из которых были Дуглас Коста и Фернандиньо. Однако самым сильным из всех был Матузалем. Он был самым разносторонним, с большими техническими способностями и пониманием игры", – сказал Нинколини.
Напомним, что и Гвардиола и Альвареса можно смело называть открытиями ЧМ-2022. Первый стал чемпионом мира с Аргентиной, а второй с Хорватией занял 3-е место.
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