Вице-президент Черноморца раскрыл планы команды на межсезонье

Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал о планах одесской команды на ближайшие месяцы.

"Если мы привыкли, что проводим два сбора с перерывом в Украине, чтобы ребята побыли дома с семьями, то в этом году, не только мы, а почти все клубы, делают один сбор. Мы планируем выехать из Украины в районе 15 января, и сбор продлится от 25-ти до 35-ти дней. До этого, уже 9 января, мы соберемся в Одессе, чтобы посмотреть форму наших ребят, сделать медицинское обследование, провести легкие тесты.

Опять-таки - сплоченность команды, тактические установки, после чего вылетим в Турцию. Многие команды летят в то же время, что и мы. Если старт будет 3-4 марта, то мы хотим до 20 февраля вернуться в Украину, дать ребятам отдохнуть пару дней, после чего провести мини-сбор в Украине, контрольный матч либо двухсторонку. И после этого старт чемпионата", - рассказал Генинсон.

Напомним, что "Черноморец" ушел на зимнее межсезонье на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.