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Вице-президент Черноморца раскрыл планы команды на межсезонье

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесский клуб планирует готовиться в Турции

Вице-президент Черноморца раскрыл планы команды на межсезонье

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал о планах одесской команды на ближайшие месяцы.

"Если мы привыкли, что проводим два сбора с перерывом в Украине, чтобы ребята побыли дома с семьями, то в этом году, не только мы, а почти все клубы, делают один сбор. Мы планируем выехать из Украины в районе 15 января, и сбор продлится от 25-ти до 35-ти дней. До этого, уже 9 января, мы соберемся в Одессе, чтобы посмотреть форму наших ребят, сделать медицинское обследование, провести легкие тесты.

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Опять-таки - сплоченность команды, тактические установки, после чего вылетим в Турцию. Многие команды летят в то же время, что и мы. Если старт будет 3-4 марта, то мы хотим до 20 февраля вернуться в Украину, дать ребятам отдохнуть пару дней, после чего провести мини-сбор в Украине, контрольный матч либо двухсторонку. И после этого старт чемпионата", - рассказал Генинсон.

Напомним, что "Черноморец" ушел на зимнее межсезонье на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
22.12.2022 в 11:53
Меня конечно радуют такие новости , но есть вопросище . Откуда деньги , Зин ?
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