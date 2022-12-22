Итоги первой части сезона УПЛ. Металлист 1925. Скромность как стиль существования

Выступление "Металлиста 1925" в первой части УПЛ сезона 2022/23 смело можно делить на "до" и "после". До отстранения Валерия Кривенцова и после. Но суть будет неизменной что там, что там: звезд с неба харьковчане не хватали.

Весьма скромное, неприметное выступление обернулось промежуточным седьмым местом турнирной таблицы, что для "Металлиста 1925" является огромным успехом. Вряд ли можно мечтать о большем (ведь выше уже зона еврокубков), однако нужно думать о том, как не скатиться к "низшему". Итоговое место в топ-10 - топ-12 – это то, что харьковская команда заслуживает своим текущим уровнем игры.

Результаты

7 место, 18 очков, 13 забитых, 17 пропущенных

Памятным стал результат первого матча сезона с участием "Металлиста 1925". Тогда была ничья 0:0 с "Шахтером", которую большинство воспринимало не как достижение харьковчан, а как недоработку "горняков". Тогда еще никто не понимал силу и суть нового "Шахтера" (под руководством Игоря Йовичевича), потому и характеризовали этот результат преимущественно однобоко.

Суть в том, что "Металлист 1925" сыграл в действительно грамотный футбол, минимизировав количество собственных ошибок. Затем была другая по наполнению, но точно не менее приятная по финальному итогу игра с "Ворсклой" – 3:2. Еще – победа над "Колосом", после которой Валерий Кривенцов "забуксовал".

Вторая вспышка произошла уже под руководством Эдмара/Голодюка. Эта вспышка – беспроигрышная серия на финише календарного года. В четырех матчах МХ1925 завоевал восемь очков, не проиграв, в частности, "Динамо" (0:0).

Трансферы и состав

Наибольшей потерей наверняка можно считать уход Максима Задераки в "Кривбасс". Хотя нельзя говорить, что вокруг этого игрока была завязана основная игра. Ушли, что вполне естественно, легионеры Дерек и Квакич, которые тоже погоды не делали. Юрий Батюшин, Виталий Ермаков и Сергей Ченбай заслуживают просто упоминания о себе как бывшие игроки "Металлиста 1925". Перестройка? Нет. Это привычный для украинских широт процесс футбольной миграции.

В рамках этого процесса было и пополнение. Ярослав Мартынюк и Бека Вачиберадзе пришли как игроки с довольно неплохим бэкграундом. Но больше в первой части сезона зажгли Олег Мозиль, Игорь Курило и Андрей Чирук. Первые двое пришли из низшего дивизиона, третий – из молодежной иерархии. Голкипер Мозиль, например, даже стал членом символической сборной полугодия по версии нашего издания.

Нельзя не сказать несколько слов об Андрее Борячуке. Этот форвард "Шахтера" перешел в "Металлист 1925" в аренду сроком на один год и очень сильно влиял на атакующий потенциал команды в тех матчах, в которых участвовал. Проблема в том, что раскрыться сполна Борячук не сумел из-за частых травм. Но впереди еще минимум полгода в этой команде.

Оптимальный состав: Мозиль – Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков – Мартынюк – Габелок, Д. Кравченко – Русин, Ременюк – Борячук

Сильные стороны

"Металлист 1925" – команда, готовая идти на компромиссы. Вряд ли это можно называть сильной стороной коллектива, но факт остается фактом. В четырнадцати сыгранных матчах – шесть мировых. Практически половина. Ни один другой участник УПЛ не добыл в первой части чемпионата большего количества ничейных результатов.

Четыре из этих шести ничьих – ничьи со счетом 0:0. Примечательно, против каких команд они были завоеваны: "Черноморец", "Металлист", "Шахтер" и "Динамо". Одесситов можно вынести за скобки, но три других команды – это принципиальные соперники. И им "Металлист 1925" помешал раскрыться, не допустив под давлением чужих атак собственных разрушительных ошибок.

Так балансировать между сенсациями и провалами тоже нужно уметь.

Лучший игрок

Несколько изменим привычную для серии материалов последовательность подпунктов, ведь этот плавно вытекает из предыдущего. К четырем нулевым ничьим нужно добавить еще две сухие победы (по 2:0 над "Кривбассом" и "Колосом") и выйдет шесть игр, в которых харьковчане не пропускали. Почти половина от общего количества матчей.

Во всех этих играх ворота защищал Олег Мозиль, стремительно ворвавшийся на элитарный уровень украинского футбола. 26-летний голкипер ранее выступал только в низших дивизионах, хотя во время пребывания в "Карпатах" попадал в заявки матчей УПЛ. Но дебют на самом высоком уровне состоялся именно в футболке "Металлиста 1925" – и дебют феерический.

Мозиль оказался одним из самых эффективных голкиперов в плане отражения пенальти – эффективнее даже Ризныка. Он потянул два из трех ударов из точки по своим воротам. Лучше только у Рыбки, отбившего один с одного.

Кроме того, Мозиль – третий лучший голкипер лиги по показателю зафиксированных ударов (23) и отраженных ударов (55). Четвертый самый лучший по общему количеству сейвов. Бесспорно, Габелок – лидер центра поля, капитан команды. Но Мозиль как для "Металлиста 1925" – очень крутое подписание.

Слабые стороны

Харьковчанам нужно больше работать над заготовками по розыгрышам стандартов. "Металлист 1925" – единственная команда Лиги, осуществившая менее ста атак со стандартов в первой части сезона (96). Также меньше всего атак со стандартов с ударами.

Лучше всего у харьковчан получались угловые: 28 процентов из них заканчивались ударами. А вот штрафные имеют эффективность только 26 процентов. Из них были нанесены четыре удара по воротам соперника, что является вторым наихудшим показателем после показателя "Миная" (и на уровне с "Кривбассом"). Работать есть над чем.

Прогноз на вторую часть сезона

Работать есть над чем в целом. До сих пор непонятный статус Валерия Кривенцова, который будто бы не уволен из клуба, а просто сотрудничество с ним поставлено на паузу. Почему нужны именно такие половинчатые маневры, если уж руководство харьковчан решилось на перестройку, непонятно.

Тандем Эдмар / Голодюк должен стремиться к современному, прогрессивному футболу. Конечно, до этого еще далеко, но финишный отрезок 2022-го календарного года "Металлист 1925" провел хорошо. Во всяком случае, был не только результат, но и четкие контуры игры.

Зимой нужно окончательно привести в порядок здоровье Андрея Борячука. Он – важная опция в атаке команды. Нужно наигрывать и разнообразить комбинации, которые можно предлагать соперникам при стандартах. Наконец, не мешает отработать игру в позиционном наступлении.

А вот что касается новых игроков, то прогнозировать сложно. "Металлист 1925", как показывает практика, может найти неплохое усиление даже среди свободных агентов или представителей низших дивизионов. Если "обтесать" эти таланты, то можно бороться за место в топ-12. Максимум, наверняка, – топ-8. Все, что выше, уже будет расцениваться как скачок над головой.

Фото: Алина Ерофеева (UA-Футбол), Александр Приходько (UA-Футбол)