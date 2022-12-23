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Представители Днепра-1 и Кривбасса. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучших определяли болельщики

Представители Днепра-1 и Кривбасса. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучшего игрока и тренера месяца (ноябрь-декабрь).

По результатам победили представители "Днепра-1" и "Кривбасса".

Лучшим футболистом месяца был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который ненамного обошел вингера Михаила Мудрика из "Шахтера".

Ну а лучшим тренером был признан наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб, который набрал в опросе почти 50% голосов.

Лучший футболист:

Артем Довбик - 27,5% голосов,

Михаил Мудрик - 23,2%,

Олег Мозиль - 21,1%,

Виктор Цыганков - 20%,

Игорь Кирюханцев - 8,2%.

Лучший наставник:

Юрий Вернидуб - 49,9% голосов,

Александр Кучер - 15,6%,

Галовский Эдмар - 13,9%,

Младен Бартулович - 11,1%,

Игорь Йовичевич - 9,5%.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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