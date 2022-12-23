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Представители Днепра-1 и Кривбасса. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
Лучших определяли болельщики
upl.ua
По результатам победили представители "Днепра-1" и "Кривбасса".
Лучшим футболистом месяца был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который ненамного обошел вингера Михаила Мудрика из "Шахтера".
Ну а лучшим тренером был признан наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб, который набрал в опросе почти 50% голосов.
Лучший футболист:
Артем Довбик - 27,5% голосов,
Михаил Мудрик - 23,2%,
Олег Мозиль - 21,1%,
Виктор Цыганков - 20%,
Игорь Кирюханцев - 8,2%.
Лучший наставник:
Юрий Вернидуб - 49,9% голосов,
Александр Кучер - 15,6%,
Галовский Эдмар - 13,9%,
Младен Бартулович - 11,1%,
Игорь Йовичевич - 9,5%.
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