Береза: Арта пытается засыпать уродов как можно больше, чтобы была возможность потом по Старлинку посмотреть игру

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза заявил, что даже в условиях полномасштабной войны нужно продолжать играть в футбол, в том числе, и проводить чемпионат УПЛ.

– В прошлых интервью мы уже поднимали этот вопрос, но как, находясь на передовой, военные воспринимают то, что во многих городах Украины играют в футбол, продолжается чемпионат, еврокубковые соревнования?

– Для меня – человека, который в футболе по самую макушку – это вообще понятно. Для ребят на передовой нужны какие-то радости. Война – это очень тяжелое, грязное, с плохим привкусом дело. И когда играют наши, вы не представляете! Арта пытается засыпать уродов как можно больше, чтобы была возможность потом по Старлинку посмотреть игру, побыть вместе с футболистами и болельщиками (смеется). Знаете, у солдата в окопе очень мало счастья, на которое он может переключиться. Это семья, дом, хобби. И футбол – это супер.

– То есть упреки в неуместности футбола во время войны более распространены среди гражданского населения, чем среди самих военных?

– Ну а почему бы военные были против или критиковали это? Давайте начнем с того, что я всегда категорически против использования футбола в политических разборках. Хочу напомнить, что после 24 февраля страну уродов и выродков исключили из всех спортивных состязаний. А ведь вы знаете, как долго длится становление спортсменов: с шести лет дети занимаются, работают над собой. И теперь им негде засветиться. Так для них это наказание, а мы что сами себя должны наказывать – чтобы наши футболисты нигде не играли, не выходили на международные соревнования? И другая сторона дела: заиграли наши молодые футболисты. Практически во всех командах сегодня раздаются наши фамилии, легионеров очень мало. Для украинцев появилось больше шансов.

Не надо искать зрады, где ее нет. Считаю, что чемпионат нужно проводить, а представители Украины должны играть в еврокубках. Это Флаг Украины, и нужно делать все возможное, чтобы поднимать его не с опущенными глазами, а с гордо поднятой головой, чтобы раздавался гимн Украины. Любое появление на международной арене идет на пользу воюющей Украины.

Другое дело, если бы была полностью разрушена инфраструктура и не было где играть. Но ведь есть минимально пострадавшие регионы – так почему не играть?