Черноморец досрочно расторг контракт с молодым футболистом

"Черноморец" объявил о прекращении сотрудничества с центральным полузащитником Иваном Литвиненко.

"Мы уверены, что молодой центральный полузащитник громко не раз заявит о себе: трудолюбивый, технический, быстрый игрок усилит любой коллектив. Причем сможет сыграть на флангах как в защите, так и в нападении. У Ивана все впереди, и мы будем рады его персональным победам в большом футболе!", - говорится в заявлении одесситов.

21-летний хавбек перешел в одесский клуб в августе 2022 года из "Руха" на правах свободного агента. Интересно, что с футболистом был подписан контракт на два года.

В текущем сезоне Литвиненко принял участие лишь в одном матче УПЛ. Он вышел на замену в поединке с луганской "Зарей", отыграв в сумме 14 минут.

Напомним, футболист является воспитанником "Днепра-1". Ранее он успел поиграть также за "ВПК-Агро".