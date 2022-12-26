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Черноморец досрочно расторг контракт с молодым футболистом
Не заиграл
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о прекращении сотрудничества с центральным полузащитником Иваном Литвиненко.
"Мы уверены, что молодой центральный полузащитник громко не раз заявит о себе: трудолюбивый, технический, быстрый игрок усилит любой коллектив. Причем сможет сыграть на флангах как в защите, так и в нападении.
У Ивана все впереди, и мы будем рады его персональным победам в большом футболе!", - говорится в заявлении одесситов.
21-летний хавбек перешел в одесский клуб в августе 2022 года из "Руха" на правах свободного агента. Интересно, что с футболистом был подписан контракт на два года.
В текущем сезоне Литвиненко принял участие лишь в одном матче УПЛ. Он вышел на замену в поединке с луганской "Зарей", отыграв в сумме 14 минут.
Напомним, футболист является воспитанником "Днепра-1". Ранее он успел поиграть также за "ВПК-Агро".
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