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Левченко: Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ. Рад, что он не продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
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Эксперт считает, что Виктору пора сменить обстановку

Левченко: Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ. Рад, что он не продлил контракт с Динамо

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который в свое время много и успешно поиграл в Нидерландах, заявил о том, что ПСВ действительно интересуется хавбеком "Динамо" Виктором Цыганковым.

"У людей, которые занимаются трансферной политикой ПСВ, есть шорт-листы. Я думаю, что Цыганков – один из кандидатов, которые могут заменить Коди Гакпо.

На самом деле брать футболиста, который не играл еще в Европе, намного сложнее, чем взять игрока, который выступает, условно говоря, в чемпионате Нидерландов.

Все зависит от нескольких факторов: цена и на какой стадии переговоров находится ПСВ с другими игроками. Такими, как Йеспер Карлссон из АЗ и Олэ Брюнхильдсен из "Мольде".

Эти два кандидата являются важными в переговорной стадии. У ПСВ точно есть определенный список футболистов, которых они хотели бы видеть у себя. Я не уверен, что Цыганков является приоритетной покупкой. Если цена на него будет высокая, то, конечно, ПСВ его не купит.

Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ и смог заиграть в Европе. Я рад, что он не продлил контракт с "Динамо", на данный момент, и было бы отлично, если бы он перешел в европейский чемпионат", - сказал Левченко.

Напомним, что на данный момент Цыганков не продлил контракт с "Динамо", который заканчивается летом, и поэтому уже с 1 января может вести переговоры с другими командами.

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В статье: Евгений Левченко Динамо (Киев) ПСВ (Эйндховен) Виктор Цыганков
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Источник:
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