Левченко: Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ. Рад, что он не продлил контракт с Динамо

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который в свое время много и успешно поиграл в Нидерландах, заявил о том, что ПСВ действительно интересуется хавбеком " Динамо " Виктором Цыганковым.

"У людей, которые занимаются трансферной политикой ПСВ, есть шорт-листы. Я думаю, что Цыганков – один из кандидатов, которые могут заменить Коди Гакпо.

На самом деле брать футболиста, который не играл еще в Европе, намного сложнее, чем взять игрока, который выступает, условно говоря, в чемпионате Нидерландов.

Все зависит от нескольких факторов: цена и на какой стадии переговоров находится ПСВ с другими игроками. Такими, как Йеспер Карлссон из АЗ и Олэ Брюнхильдсен из "Мольде".

Эти два кандидата являются важными в переговорной стадии. У ПСВ точно есть определенный список футболистов, которых они хотели бы видеть у себя. Я не уверен, что Цыганков является приоритетной покупкой. Если цена на него будет высокая, то, конечно, ПСВ его не купит.

Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ и смог заиграть в Европе. Я рад, что он не продлил контракт с "Динамо", на данный момент, и было бы отлично, если бы он перешел в европейский чемпионат", - сказал Левченко.