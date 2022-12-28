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Источник сообщил, где Ворскла проведет первый этап зимних сборов

Премьер-лига
(1 голосов)

Выезда за границу не будет

Источник сообщил, где Ворскла проведет первый этап зимних сборов

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Телеграм-канал сайта болельщиков "Ворсклы" сообщает о том, что полтавская команда определилась с местом проведения первого этапа зимних сборов. Этот этап состоится, собственно, в Полтаве.

Предварительно в программе предусмотрены двукратные тренировки, которые будут проходить на стадионе "Молодежный", отмечает источник.

Добавим, что сегодня, 28-го декабря, стало известно о том, что во Франции по ходатайству ДБР задержали владельца "Ворсклы" Константина Жеваго.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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