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Источник сообщил, где Ворскла проведет первый этап зимних сборов
Выезда за границу не будет
фото - Олександр Приходько
Телеграм-канал сайта болельщиков "Ворсклы" сообщает о том, что полтавская команда определилась с местом проведения первого этапа зимних сборов. Этот этап состоится, собственно, в Полтаве.
Предварительно в программе предусмотрены двукратные тренировки, которые будут проходить на стадионе "Молодежный", отмечает источник.
Добавим, что сегодня, 28-го декабря, стало известно о том, что во Франции по ходатайству ДБР задержали владельца "Ворсклы" Константина Жеваго.
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