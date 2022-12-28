Источник сообщил, где Ворскла проведет первый этап зимних сборов

Телеграм-канал сайта болельщиков "Ворсклы" сообщает о том, что полтавская команда определилась с местом проведения первого этапа зимних сборов. Этот этап состоится, собственно, в Полтаве.

Предварительно в программе предусмотрены двукратные тренировки, которые будут проходить на стадионе "Молодежный", отмечает источник.

Добавим, что сегодня, 28-го декабря, стало известно о том, что во Франции по ходатайству ДБР задержали владельца "Ворсклы" Константина Жеваго.