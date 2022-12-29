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Верес продлил контракт с 29-летним полузащитником

Премьер-лига
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Валерий Кучеров останется в Ровно еще на год

Верес продлил контракт с 29-летним полузащитником

Фото: nkveres.com

Новина українською

"Верес" объявил о продлении контракта с полузащитником Валерием Кучеровым. Срок действия нового соглашения игрока с "красно-черными" будет действовать до завершения 2023 года, информирует клубная пресс-служба.

Кучеров присоединился к "Вересу" в феврале 2019 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие во всех 15-ти поединках УПЛ, в которых забил два гола и записал на свой счет один ассист.

В общей сложности в футболке ровенского клуба Валерий сыграл 141 матч чемпионатах Второй, Первой лиги, УПЛ и Кубке Украины. В его активе 5 забитых мячей.

Напомним, на зимний перерыв "Верес" ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Валерий Кучеров
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Источник:
nkveres.com

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