Чурко: Заря – самая сильная команда в моей карьере после Шахтера

Полузащитник луганской "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о работе под руководством Патрика ван Леувена в команде.

"Я хорошо знаю Патрика Ван Леувена по "Шахтеру". Ранее он курировал детскую академию "горняков" от 14 до 17 лет".

По мнению тренера, мне не хватает скорости для игры на фланге, а от моих игрового интеллекта и техники больше пользы команде будет в центре поля. Тем более с 14 до 16 лет в академии "Шахтера" я играл именно в полузащите. То есть Ван Леувен застал меня как центрального или атакующего полузащитника.

Сначала было необычно играть на этой позиции, но постепенно я вспомнил навыки. Теперь уже получаю удовольствие от игры на этой позиции", - сказал Чурко.