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Чурко: Заря – самая сильная команда в моей карьере после Шахтера
Полузащитник – воспитанник донецкого клуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник луганской "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о работе под руководством Патрика ван Леувена в команде.
"Я хорошо знаю Патрика Ван Леувена по "Шахтеру". Ранее он курировал детскую академию "горняков" от 14 до 17 лет".
По мнению тренера, мне не хватает скорости для игры на фланге, а от моих игрового интеллекта и техники больше пользы команде будет в центре поля. Тем более с 14 до 16 лет в академии "Шахтера" я играл именно в полузащите. То есть Ван Леувен застал меня как центрального или атакующего полузащитника.
Сначала было необычно играть на этой позиции, но постепенно я вспомнил навыки. Теперь уже получаю удовольствие от игры на этой позиции", - сказал Чурко.
Также 29-летний игрок подвел итоги выступлений "Зари" в первой части текущего сезона УПЛ.
"Заря – это самая сильная команда в моей карьере после "Шахтера". Мы хотим как можно выше финишировать в таблице. "Заря" слишком много пропустила в первой части сезона, особенно со стандартов. Также мы не реализовали большое количество своих моментов.
Над этими компонентами мы поработаем на сборах и обязательно догоним команды, которые сейчас идут выше нас".
Напомним, Чурко - воспитанник "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал. Он выступал за такие клубы, как "Говерла", "Ильичевец", "Металлист", итальянский "Фрозиноне", венгерские "Академия Пушкаша" и "Мезекевешд", а также "Мариуполь" и "Колос".
"Заря" ушла на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков.
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