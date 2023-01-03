"Шахтер поставил мне ультиматум". Чурко вспомнил сорванный трансфер в Бенфику

Полузащитник луганской "Зари" Вячеслав Чурко вспомнил о своем сорвавшемся переезде в Португалию.

Хавбек в возрасте 19-ти лет принадлежал "Шахтеру" и получил предложение от португальской "Бенфики". Руководство "горняков" отказалось отпускать своего игрока в Лиссабон, прибегнув ко всем возможным методам.

– Менеджмент "горняков" понимал мою ситуацию и начал давить. Поставили ультиматум: или продлеваю контракт, или на год меня отстранят от команды и все это время я буду бегать по кругу тренировочного поля в Донецке. Я был твердо настроен на переход, потому продолжать соглашение отказался.

Однако через некоторое время мне позвонили по телефону и сказали, что я еду на летний сбор с первой командой. Я поехал, хорошо себя показал и даже в контрольном матче с австрийским "Гоингом" забил четыре гола.

– Почему вы все же решили остаться в "Шахтере"?

– После сборов Луческу сам подошел ко мне и сказал, что видит меня в первой команде.

Мы с агентом все взвесили. На тот момент "Шахтер" по уровню был лучше "Бенфики". Было страшно в молодом возрасте ехать за границу, плюс понимал, что год придется сидеть без игровой практики. В конце концов, мы приняли решение подписать долгосрочный контракт с "Шахтером", - сказал Чурко в интервью "Український футбол".

Напомним, Чурко - воспитанник "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал. В данный момент 29-летний полузащитник защищает цвета луганской "Зари", за которую провел в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 3 ассиста.