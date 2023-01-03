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"У нас в команде с такими прическами не ходят", - Чурко рассказал о своей работе с Николаем Павловым
Павлов – культовая личность в украинском футболе
Полузащитник луганской "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о работе под руководством Николая Павлова, у которого он играл в мариупольском "Ильичевце".
– Сезон 2012/13 вы уже начали в составе "Ильичевца". Как это случилось?
– "Говерла" по итогам того сезона вылетела из УПЛ, и у меня как раз завершилось арендное соглашение с клубом. Мне позвонили по телефону из "Шахтера" и сказали, что мной интересуется тренер "Ильичевца" Николай Павлов.
– Павлов – культовая личность в украинском футболе. Что интересного вы можете припомнить по работе с ним?
– У этого тренера очень сложные тренировки по физическому плану, мне было довольно непросто там.
Когда я только приехал на базу, у меня была прическа ирокез. Первым меня увидел тренер вратарей и сразу сказал мне, что Павлову такие прически не нравятся. Он начал ладонью, как утюгом, ровнять мою прическу.
Когда в раздевалку вошел Павлов, то посмотрел на меня и сказал: "У нас в команде с такими прически не ходят". Я понял, что придется постричься немного короче. Больше он меня по этому поводу не трогал.
Однажды в команду также приехал футболист, у которого волосы были до плеч. Павлов ему сразу: "Даю тебе час. Если хочешь играть в команде, то жду тебя в своем кабинете с нормальной прической". В тот же день у игрока уже была прическа "Полубокс".
Когда Николай Петрович кричал, то крыша на базе падала, все боялись. Дисциплина в команде была на первом месте. Ему было все равно, что ты за игрок и из какой ты страны. Необходимо было полностью исполнять то, что он тебе говорил.
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