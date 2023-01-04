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СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах
Так что он, вероятно, не поедет на первый сбор команды
Фото: СК Днепр-1
Неофициальный сайт "Днепра-1" ("Причал", fcdnipro) сообщает о том, что бразильский легионер клуба Фабрицио Родригес да Силва, более известный как Билл, не хочет играть на украинских стадионах.
Скорее всего, сообщает источник, футболист не поедет с "Днепром-1" на первый сбор в Турцию.
Добавим, что Билл перешел в "Днепр-1" из "Фламенго" в феврале 2021-го года, за все это время сыграл за украинскую команду 16 матчей в УПЛ и два – в Кубке Украины. В этом сезоне он отыграл 47 минут в Лиге конференций за РФШ, где выступал на правах аренды. Срок этой аренды стек 31-го декабря 2022-го года.
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