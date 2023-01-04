  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах

Премьер-лига
(1 голосов)

Так что он, вероятно, не поедет на первый сбор команды

СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Неофициальный сайт "Днепра-1" ("Причал", fcdnipro) сообщает о том, что бразильский легионер клуба Фабрицио Родригес да Силва, более известный как Билл, не хочет играть на украинских стадионах.

Скорее всего, сообщает источник, футболист не поедет с "Днепром-1" на первый сбор в Турцию.

Добавим, что Билл перешел в "Днепр-1" из "Фламенго" в феврале 2021-го года, за все это время сыграл за украинскую команду 16 матчей в УПЛ и два – в Кубке Украины. В этом сезоне он отыграл 47 минут в Лиге конференций за РФШ, где выступал на правах аренды. Срок этой аренды стек 31-го декабря 2022-го года.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Челси отказался комментировать интерес клуба к Мудрику
yellow-arrow
Челси дал понять Шахтеру, что готов перебить любое предложение Арсенала по Мудрику
yellow-arrow
Братья Пасичи могут воссоединиться в Днепре-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Билл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Причал

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде