Братья Пасичи могут воссоединиться в Днепре-1

Защитник Евгений Пасич, который перешел из "Вереса" в "Днепр-1" , рассказал о том, что его брат Геннадий также может последовать по его пути из Ровно в Днепр.

– Евгений, расскажите, как и когда у вас появился вариант с "Днепром-1"?

– В отпуске меня набрали агенты и сказали, что есть возможность подписать контракт с "Днепром-1". Им нужен защитник. Я долго не думал. Посоветовался с братом, и мы решили, что переход в днепровский клуб будет лучшим вариантом для меня.

– Вашего брата "Днепр-1" случайно не звал, чтобы семья воссоединилась в новом клубе?

– Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он тоже может присоединится к "Днепру-1". Посмотрим, как оно будет, еще рано о чем-то рассуждать.