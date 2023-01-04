Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Братья Пасичи могут воссоединиться в Днепре-1
Днепр-1 был бы не против подписать и Геннадия
nkveres.com
Защитник Евгений Пасич, который
– Евгений, расскажите, как и когда у вас появился вариант с "Днепром-1"?
– В отпуске меня набрали агенты и сказали, что есть возможность подписать контракт с "Днепром-1". Им нужен защитник. Я долго не думал. Посоветовался с братом, и мы решили, что переход в днепровский клуб будет лучшим вариантом для меня.
– Вашего брата "Днепр-1" случайно не звал, чтобы семья воссоединилась в новом клубе?
– Они пытались, но по нему пока все идет тяжело. Думаю, есть такая вероятность, что он тоже может присоединится к "Днепру-1". Посмотрим, как оно будет, еще рано о чем-то рассуждать.
Популярное сейчас
- Ворскла исключила футболиста из заявки на сезон УПЛ
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях
- Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в уничтожении арены в Дружковке
- Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО